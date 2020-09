Ombudsmand kræver forklaring om bolig-kup

Frederiksberg Kommune med Simon Aggesen (K) i spidsen bliver nu afkrævet en forklaring i sagen om borgmesterens bolig-kup.

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, har således valgt at gå ind i sagen, efter at Ekstra Bladet har afsløret, at Aggesen scorede 11 millioner kroner skattefrit på boligsalget.

'Der har for nyligt været medieomtale af omstændighederne omkring, at Frederiksberg Kommune i 2018 gav tilladelse til, at en ejerlejlighed, der på daværende tidspunkt tilhørte kommunens nuværende borgmester, kunne opdeles i to lejligheder. Borgmesteren var efter det oplyste på daværende tidspunkt medlem af kommunalbestyrelsen.'

'Jeg er alene bekendt med sagens oplysninger ud fra den nævnte medieomtale. Til brug for mine overvejelser om, hvorvidt jeg eventuelt skal indlede en undersøgelse af sagen, beder jeg derfor Frederiksberg Kommune om en udtalelse,' lyder det i henvendelsen til Frederiksberg Kommune.

Ekstra Bladet har den seneste tid afsløret en række forhold om handlen, der i sidste ende indbragte borgmesteren det klækkelige millionbeløb.

Flyttepenge

Simon Aggesen fik fingrene i den kæmpe lejlighed på Frederiksberg Allé uden om ejendomsmæglere og til langt under markedsprisen. Sælgeren var Dansk Bibelskole, der har haft lejligheden siden 1943.

Forinden skulle Aggesen dog lokke den hidtidige beboer, den navnkundige Marcel de Sade, til at flytte. Dette skete bl.a. ved at betale ham over 100.000 kroner i 'flyttepenge'. Desuden havde Aggesen skaffet Marcel de Sade en lejlighed med udsigt over søerne i København.

Efter at Aggesen overtog den 460 kvadratmeter store lejlighed, opdelte han den i to. Først solgte han den ene lejlighed med stor fortjeneste - dernæst flyttede han adresse til den anden, som ligeledes blev afhændet med en stor skattefri gevinst.

Inden da havde den 33-årige konservative borgmester i sin egenskab af byrådspolitiker selv været med til at bane vejen for lukrative opdelinger af de enorme pragtlejligheder i den ejerforening, hvor han senere brugte samme finte og blev boligmillionær på lyntid.

Borgmesteren overtog lejligheden, efter han hjalp Marquis Marcel De Sade, der boede i den, med at finde en anden lejlighed. Video: Stine Tidsvilde, Maya Tekeli

Intern korrespondance

I sin henvendelse til Frederiksberg Kommune understreger Ombudsmanden, at han ikke har kompetence at undersøge en lokalpolitikers handlinger som privatperson.

I stedet beder Ombudsmanden Frederiksberg Kommune oplyse, 'hvilken sagsbehandling der har fundet sted i kommunen i forbindelse med den omtalte tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters egen lejlighed.'

'Kommunen bedes i den forbindelse redegøre for, om den nuværende borgmester har deltaget i eller på anden måde haft en rolle i forhold til kommunens sagsbehandling, hvad hans funktion var i kommunen på det pågældende tidspunkt, og om denne funktion måtte have givet kommunen anledning til overvejelser om inhabilitetsspørgsmål, herunder myndighedsinhabilitet eller afledt inhabilitet for personalet i den relevante forvaltningsgren.'

'Jeg beder endvidere om at modtage kopi af sagens akter, herunder kommunens interne korrespondance om sagen,' lyder det fra Ombudsmanden, der har givet en svarfrist på fire uger.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Frederiksberg Kommune til saegn.