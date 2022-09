Ombudsmand kræver svar om 'falsk' journalist

Folketingets Ombudsmand kaster sig nu ind i sagen om Rasmus Prehns (S) restaurant-bilag.

Det fremgår af et brev, som Ombudsmanden tirsdag har sendt til den socialdemokratiske fødevareministers tidligere arbejdsplads, Udenrigsministeriet.

I brevet bliver Udenrigsministeriet blandt andet afkrævet svar på, om man kender identiteten på den journalist, som Rasmus Prehn i juni 2020 i virkeligheden spiste med, hvorefter han skrev en forkert person - Nordjyske-journalisten Søren Wormslev - på regningen og fik udgiften dækket:

'Jeg beder derudover Udenrigsministeriet om at oplyse, om ministeriet er eller på noget tidspunkt har været i besiddelse af oplysning om, hvem forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn spiste middag med på restaurant Undici den 10. juni 2020', skriver Ombudsmanden bl.a.

Pinligt. Flovt. Dumt. Det var de tre ord, fødevareminister Rasmus Prehn (S) brugte flest gange, da han skulle forklare sig på et samråd overfor Miljø- og Fødevareudvalget om sit voldsomme bilagsrod. Stadig nægter han pure at oplyse navnet på den journalist, han spiste en dyr middag med.

Gummiregel giver Prehn frit slag i bilagssag

Brevet fra Ombudsmanden kommer, efter Ekstra Bladet i juli måned klagede over Rasmus Prehns og Udenrigsministeriets hemmeligholdelse af navnet.

Bilaget det hele handler om.

Vil ikke undersøge det

Ministeriet svarede dengang Ekstra Bladet, at det ifølge reglerne skal fremgå af kvitteringen enten hvem, der deltog, eller antallet af deltagere og en beskrivelse af, hvem de er.

'På denne baggrund var der kun krav om, at der på bilaget skulle være anført, at ministeren havde spist med en journalist.'

'Udenrigsministeriet vil derfor ikke kræve at få navnet oplyst. Udenrigsministeriet planlægger ikke at iværksætte en undersøgelse af sagen,' skrev Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Udenrigsministeriet har dog tidligere i forbindelse med en aktindsigt netop vurderet, at deltagernes navne skulle oplyses. Det var selvsamme aktindsigt, der indeholdt kvitteringen med Søren Wormslevs navn, hvor Ekstra Bladet uden problemer fik udleveret navnene på de personer, der var blevet bespist af Rasmus Prehn på statens regning.

I juli har ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, vurderet, at Prehn ikke kan skjule navnet ved to år efter at svare regningen selv:

- Det er kun på grund af aktindsigt, at det viser sig, at Prehn har oplyst et falsk navn. Det var Prehns mening, at staten skulle betale for personen, der deltog. Og Prehns egenbetaling efter afsløringen bør ikke fritage ham for at oplyse det korrekte navn på personen.

Rasmus Prehn har indtil videre afvist at fortælle, hvem han i virkeligheden spiste med på Restaurant Undici i 2020. Senest på et samråd i forrige uge.

Venstre vil nu indkalde fødevareministeren i et lukket samråd, hvor de vil bede ham i fortrolighed oplyse, hvem han spiste med.

Rasmus Prehn om restaurantbesøg til 2200 kroner: formålet var at have nogle dybere samtaler, og det var en god arbejdsmetode til det

Kræver alle dokumenter

Rasmus Prehn. Foto: Liselotte Sabroe

Nu vil Ombudsmanden til bunds i sagen og beder - udover ministeriets kendskab til den 'rigtige' journalist - om en redegørelse:

'Jeg sender en kopi af Bertil Fruelunds (Ekstra Bladets journalist red.) henvendelse til mig af 12. juli 2022 med bilag og beder ministeriet om en udtalelse om sagen. Jeg beder om, at ministeriet i sin udtalelse forholder sig udtrykkeligt til det, som Bertil Fruelund har anført i klagen.'

Af brevet fremgår det samtidig, at Ombudsmanden beder om en bred vifte af dokumenter i sagen; herunder: 'akterne i aktindsigtssagen (dvs. den sag, som Udenrigsministeriet oprettede i anledning af Bertil Fruelunds aktindsigtsanmodning)'.

Men også 'de dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i, herunder dokumenter og dele af dokumenter, der ikke er givet aktindsigt i.'

Udenrigsministeriet skriver i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet:

'Udenrigsministeriet kan bekræfte at have modtaget brev af d.d. fra Folketingets Ombudsmand vedrørende klage over afgørelse om aktindsigt. Udenrigsministeriet arbejder på at komme med en udtalelse til Ombudsmanden og har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.'

