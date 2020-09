Ombudsmanden holder øje med bolig-borgmesteren

Folketingets Ombudsmand har øje på sagen om Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesens, bolig-kup, der sikrede ham 11 millioner kroner skattefrit.

- Vi er opmærksom på sagen - på linje med andre sager i medierne. Men vi har på nuværende tidspunkt ikke rejst en undersøgelse, oplyser Ombudsmanden til Ekstra Bladet.

Hos Ombudsmanden er det vurderingen, at sagen stadig er på et for tidligt stadie til at indlede en eventuel undersøgelse af forholdene.

På det seneste har der været nok at holde øje med, når det kommer til sagen om Simon Aggesens vilde bolighandel.

Ekstra Bladet har således afsløret en række forhold om handlen, der i sidste ende indbragte borgmesteren det klækkelige million-beløb.

Flyttepenge

Simon Aggesen fik fingrene i den kæmpe lejlighed på Frederiksberg Allé uden om ejendomsmæglere og til langt under markedsprisen. Sælgeren var Dansk Bibelskole, der har haft lejligheden siden 1943.

Forinden skulle Aggesen dog lokke den hidtidige beboer, den navnkundige Marcel de Sade, til at flytte. Dette skete bl.a. ved at betale ham over 100.000 kroner i 'flyttepenge'. Desuden havde Aggesen skaffet Marcel de Sade en lejlighed med udsigt over søerne i København.

Efter at Aggesen overtog den 460 kvadratmeter store lejlighed, opdelte han den i to. Først solgte han den ene lejlighed med stor fortjeneste - dernæst flyttede han adresse til den anden, som ligeledes blev afhændet med en stor skattefri gevinst.

Heldig

Forinden havde den 33-årige konservative borgmester i sin egenskab af byrådspolitiker selv været med til at bane vejen for lukrative opdelinger af de enorme pragtlejligheder i den ejerforening, hvor han senere brugte samme finte og blev boligmillionær på lyntid.

Aggesen har selv forklaret, at han blot har været heldig på boligmarkedet.

Ikke desto mindre har både Enhedslisten og SF på Christiansborg foreslået, at Ombudsmanden skal tage sagen op.

Den kommende tid vil vise, om dette bliver en realitet.