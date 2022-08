Omstridt embedsmand chokerer på mink-møde

Det vækker hård kritik, at en af de ti kritiserede embedsmænd i minkskandalen i går troppede op til et møde om minkerhvervets fremtid.

Således deltog afdelingschef i Fødevarministeriet, Tejs Binderup, på et møde tirsdag 10. august med minkerhvervet om deres fremtid i Danmark, erfarer Ekstra Bladet.

Tejs Binderup deltog på mødet om minkavlernes fremtid, selvom han har fået krads kritik af Minkkommissionen for sin håndtering af netop minksagen tidligere.

Afdelingschef i Fødevareministeriet, Tejs Binderup. Arkivfoto: Jonathan Damslund

Ekstra Bladet har talt med Tage Pedersen, formanden for Danske Minkavlere, der bekræfter, at Tejs Binderup var til stede på mødet. Det chokerede ham, siger han.

- Jeg blev chokeret, da jeg så, han kom ind af døren. Det kan ikke være rigtigt. Jeg synes, det er helt vildt.

Annonce:

- Jeg kan ikke afgøre, om han burde være hjemsendt, men han burde i hvert fald ikke arbejde med det her, når sagen ikke er afklaret. Han skal enten renses eller det modsatte, og indtil da skal han i hvert fald ikke arbejde med det, siger Tage Pedersen.

Sagen vækker harme på Christiansborg.

- Det er rystende. Og jeg synes, det er krænkende for retsbevidstheden og troen på, at vi har et retssamfund, når man som en af de virkelig berørte parter kan sidde og deltage i et møde, hvor en af deltagerne omkring bordet har fået så alvorlig kritik. Det er ikke det, vi normalt forbinder med danske standarder, siger formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.

- Efter Minkkommissionens meget alvorlige kritik af en række højtstående embedsmænd, havde det været naturligt at hjemsende dem, men man vurderede, om der skal ske ansættelsesretlige opfølgninger. Så havde man også undgået den her slags sager, siger Sophie Løhde, Venstres politiske ordfører.

Annonce:

Udvandrede fra møde

Tejs Binderup var netop en af dem, som Minkkommissionen kritiserede i juni for ikke at have delt sit ministeriums vurdering af, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink.

'Tejs Binderup har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger ham draget til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse, Fødevarestyrelsens brev af 6. november 2020 til minkavlerne og miljø- og fødevareministerens presseudtalelse 8. november 2020,' skrev Minkkommissionen i sin beretning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var også Fødevareministeriets nye departementchef, Morten Niels Jakobsen, med til mødet, men fødevareminister Rasmus Prehn blev selv væk fra mødet.

Tage Pedersen endte med at udvandre fra mødet, fordi parterne var alt for langt fra hinanden.

Fødevareministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at ministeriet ikke har nogen kommentarer til sagen.

Annonce:

Sagen om de ti kritiserede embedsmænd ligger fortsat bomstille hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der endnu ikke har taget stilling til deres fremtid.