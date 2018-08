Omstridt ligestillingscenter får alligevel støtte fra Støjberg

Kvinfo er ikke de bedste til at løse opgaven med minoritetskvinder.

Sådan lød det sidste år fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der meldte sig klar til at sløjfe den økonomiske støtte, der udgik fra hendes ministerium til ligestillingsorganisationen.

Men nu har Kvinfo alligevel fået en - mindre - økonomisk bevilling på en halv million kroner til et mentornetværk for flygtninge- og indvandrerkvinder.

Det er sket ved, at opgaven med at yde mentorstøtte til flygtninge- og indvandrerkvinder har været sendt i udbud. Her har Kvinfo budt ind på lige fod med alle andre, fortæller direktør Henriette Laursen.

- Vi er ikke til at komme udenom, når det handler om mentorordninger for minoritetskvinder i Danmark, siger hun.

Kvinfo har tidligere drevet et mentornetværk med støtte fra Støjbergs ministerium. Støjberg kritiserede det arbejde for at have for meget fokus på veluddannede kvinder.

Den kritik har Kvinfo lyttet til, forklarer direktøren.

- De kvinder, der kommer til at få gavn af mentornetværket, er dem, der er længst fra arbejdsmarkedet - dem der bor i udsatte boligområder, siger Henriette Laursen.

Kvinfo har været i politisk modvind under den nuværende regering. Kulturminister Mette Bock (LA) fratog organisationen opgaven med at drive et bibliotek med fokus på køn og ligestilling.

Og LA's ligestillingsordfører, Laura Lindahl, har talt dunder mod organisationen.

- Vi skal ikke bruge så meget som én skattekrone på Kvinfo, sagde Lindahl sidste år.