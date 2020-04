Ondt blod i Aalborg: Borgmester i plakatkrig

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, er endt i det røde felt, efter anonyme bagmænd i den nordjyske by har hængt en stribe plakater op for at gøre grin med ham.

Socialdemokraten kastede sig tirsdag aften klokken 20.10 over tasterne og koblede tidligere byrådsmedlem fra Liberal Alliance, Hans Peter Beck, sammen med de 100 parodi-plakater i Aalborgs gader.

Men Hans Peter Beck er ikke gerningsmanden.

Efter at have undersøgt sagen nøje har Ekstra Bladet fundet skaberne bag de 100 plakater og vil nu udrulle sagen-agtigt.

Først lidt fakta: Borgmesteren og kampagnen Thomas Kastrup-Larsen er socialdemokratisk borgmester i og har været det siden 2014, hvor han vandt med knap halvdelen af stemmerne og absolut flertal i byrådet. I slutningen marts lancerer Aalborg Kommune kampagnen 'Hold liv i erhvervslivet' med borgmesteren som frontfigur. Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med VisitAalborg, BusinessAalborg og brandingbeuraet Gotcha. BusinessAalborg drives direkte af Aalborg Kommune og visitAalborg modtager årlig omtrent 10 millioner fra kommunen. Kampagnen har sammenlagt koster 230.000 kroner.

De første plakater

Mandag klokken 17.40 slår Hans Peter Beck (LA) et billede op på sin Facebook-profil af en ny plakat i kampagnen We Share Aalborg med sloganet 'Hold liv i vores erhvervsliv'. Plakaten hænger i en af kommunens plakatskærme og er lanceret midt i coronakrisen'.

'Som borger er vi afhængige af erhvervslivet og de er afhængige af os. Men vores erhvervsliv er under pres, og de har brug for din støtte' og følges op af et link til kampagnens hjemmeside', skriver Hans Peter Beck.

I sin Facebook opdatering retter Hans Peter Beck mandag en kritik af plakatens æstetik, hvor et pressefoto og rød tematisering ifølge ham, giver indtrykket af, at man ser på en socialdemokratisk valgplakat.

Ekstra Bladet undersøger: Plakatens farver og former I kommunens design-manual fremgår det, at "mørk- og lyseblå, turkis og pink er de fire farver, der bruges samt gråtoner. I kampagnen 'Hold liv i vores erhversliv' anvendes en rød. Ekstra Bladet har sammenlignet kampagnen fra Aalborg Kommune og Socialdemokratiets grafiske udtryk. Begge kampagner bruger Sans Serif-font med let sammenlignelig tykkelse og vægt. Begge anvender hvid skrift på rød baggrund. De røde farvers RGB-profil* er næsten ens. 'Hold liv i dit erhvervsliv'

R= 240 G= 77 B= 70 Socialdemokratiet

R = 250 G= 66 B= 57 *RGB er et farveskema i hvilket primærfarvernes røde (R), grønne (G) og blå (B) lys kombineres på forskellige måder for at skabe andre farver.

- Det er nogle helt andre farver og et pressefoto fra hans hjemmeside. Det er tydeligt for enhver, at han har begået en kæmpe bommert og fører valgkampagne for kommunale penge, siger Hans Peter Beck til Ekstra Bladet.

Kritik fra kommuneforsker

Kommunalforsker og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch bakker Hans Peter Beck op i sin analyse. Han mener dog ikke, at det er særskilt for Aalborg Kommune.

- Det er noget, der sker bredt i kommunerne, fordi den kommunale valgkamp altså ikke kun er noget, der foregår tre uger op til valget, fortæller han til Ekstra Bladet.



- Vi er derude, hvor kommunikationsholdene i kommunerne i en del tilfælde fungerer som et propagandaapparat for de ledende politikere.



De nye plakater

Hans Peter Becks kritik sender Thomas Kastrup-Larsen til tasterne. I et Facebook-opslag fra tirsdag klokken 20.10 på hans offentlige profil skriver borgmesteren, at han er blevet bedt om at støtte kampagnen We Share Aalborg af VisitAalborg, Business Aalborg og Aalborg City og tilføjer:

- Alligevel finder en kreds omkring det forhenværende byrådsmedlem Hans Peter Beck fra Liberal Alliance det belejligt at slå plat på kampagnen. Hans Peter Beck i et opslag på Facebook og nogen ved også rent fysisk flere steder i byen valgt at sætte plakater op, der tvister formålet til at være en ren valgkampagne for mig som borgmester.





Thomas Kastrup-Larsen slår sammen med anke og insinueret anklage et billede op på sin Facebook-væg. For det blotte øje ligner det en reklamesøjle, der er plastret til med kommunens egne plakater, men ser man nærmere efter er teksten ændret.

'Hold liv i din valgkamp', står der.

'Vores erhvervsliv, kulturliv og butiksliv er under pres, og det har brug for vores støtte. Men der er snart valg. Derfor er det vigtigt at stå sammen om mit genvalg. Så i stedet for at hylde byens erhvervsdrivende, bruger jeg borgernes skattekroner på en kampagne med mig selv – om at stå sammen.'

Kampagnes navn er også ændret, og fremfor ”We Share Aalborg” står der i stedet ”I Am Aalborg” med et link til Thomas Kastrup-Larsens hjemmeside.

- Jeg kan da godt se, at det er påfaldende, at der dagen efter jeg har lavet mit opslag, hænger en masse plakater rundt i Aalborg. Men jeg har intet med det at gøre, siger Hans Peter Beck til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter denne sammenligning....

Foto: We Share Aalborg

Borgerne bag de 100 plakater

Ekstra Bladet er kommet i kontakt med en af de otte borgere, der i løbet af en time af natten til tirsdag hængte de 100 parodiplakater i Aalborgs gader.

Borgerne, hvis identitet Ekstra Bladet er bekendt med, ønsker ikke stå frem med navn, men overleverer til gengæld et brev, der forklarer motivet bag deres egen kampagne. I brevet står der blandt andet:

- Det er uacceptabelt, at borgmesteren gentagne gange fører valgkamp for aalborgensernes penge. Plakaten vedlagt er derfor i nat blevet ophængt på tværs af byen ved alle offentlige plakatstandere for at skabe opmærksomhed om dette magtmisbrug og misbrug af offentlige midler.

Artiklen forsætter under brevet...

Borgmester: Jeg skrev meget bevidst 'nogen'

Ekstra Bladet har henvendt sig til Thomas Kastrup-Larsen med en række opklarende spørgsmål om kampagnen. I en sms svarer han på nogle af dem.

- Hvorfor er det et pressefoto af dig, der hænger rundt i byen?



- Jeg har sagt ja til at deltage i kampagnen, og ikke taget stilling til hvilke billeder eller farvekoder, der er blevet brugt. Så hvorfor mit pressefoto er blevet brugt ved jeg ikke, og er ikke blevet involveret i det.

- Kan du forstå, at nogle bliver forvirrede over det æstetiske udtryk?

- Jeg synes, at budskabet er ganske klart, og har lidt svært ved at forstå, hvordan kritikerne kan misforstå det. Men der er jo altid mange meninger om kampagner.

Hvorfor troede du, at det var Hans Peter Beck, der gjorde det? Og har tænkt dig at tage kontakt til ham eller sætte tingene i rette på din profil?

- Jeg har på min Facebook ikke skrevet, at det var Hans Peter Beck, der hængte plakaterne op. Jeg skrev meget bevidst at ”nogen” havde hængt dem op. Hvem der havde gjort det vidste jeg og ved jeg ikke. Jeg skrev på min Facebook, at Hans Peter Beck havde lavet et opslag, og det har han jo gjort. Så jeg ser ikke anledning til at rette noget. Og nej – jeg har ikke talt med Hans Peter Beck.

Thomas Kastrup-Larsen og Hans Peter Beck har på et intet tidspunkt henvendt sig personligt til hinanden, og ingen af parterne regner med, at det kommer til at ske i den nære fremtid.