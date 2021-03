Op mod 15 personer krænket af radikale topfolk

Ledende personer og andre ’centrale aktører’ i Radikale Venstre har udsat op mod 15 personer tilknyttet partiet for seksuel chikane.

Det oplyser Kvinfo til Ekstra Bladet.

Ifølge Kvinfos undersøgelse af seksuel chikane i Radikale Venstre har 91 ud af 413 respondenter svaret, at de har været udsat for mindst en hændelse, der er kategoriseret som seksuel chikane.

Kun omkring en tredjedel har henvendt sig til ledelsen, når de har været 'udsat for en eller flere hændelser'.

’10-15 personer’ har ifølge Kvinfo svaret, at de ikke klagede over overgrebene, fordi det var ledelsen eller andre centrale aktører, der havde udsat dem for hændelserne.

Altså nogle af de mest magtfulde partifæller.

Omfanget mørklagt

Kvinfo har dog ikke data på, hvor mange hændelser der er tale om blandt de 10-15 respondenter – og vil ikke oplyse, hvilken del af Radikale Venstres ledende organer der er tale om.

’Det kan vi ikke oplyse om af hensyn til løftet om anonymitet til interviewpersonerne,’ skriver Kvinfos presseafdeling til Ekstra Bladet.

Voldtægtsforsøg og gramserier

Kvinfos redegørelse om Radikale Venstre fortæller om voldtægtsforsøg samt talrige eksempler på uønskede gramserier og seksuel chikane.

De fleste krænkelser er begået inden for de senere år – og snesevis af kvinder gik til partiets ledelse med deres oplevelser, uden at det fik konsekvenser.

Voldtægtsforsøg og ’dickpics’ Efter den tidligere radikale leder Morten Østergaard i oktober gik af på grund af flere MeToo-sager, bad partiet Kvinfo om at lave en undersøgelse: I alt har 22 procent ud af 413 respondenter - svarende til 91 radikale - angivet, at de har været udsat for mindst en hændelse, der er kategoriseret i rapporten som seksuel chikane. 11 procent har været udsat uønsket berøring såsom klap, kys og omfavnelse. Primært blandt kvindelige ansatte og folkevalgte. Det svarer til i alt 45 personer. Hele 18 procent af de kvindelige respondenter har oplevet uønsket fysisk berøring og 5 procent af mændene. Ifølge rapporten er det særligt de seneste to-fem år, at hændelserne har stået i kø. 20 kvinder har modtaget eller har fået vist uønsket seksuelt indhold af kolleger såsom billeder eller videoer. Det tyder på, at brugen af såkaldte ’dickpics’ har været almindelig i partiet. Otte personer oplyser, at de har været vidne til enten en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Vis mere Luk

Det kan altså skyldes, at ledende og centrale politikere eller ansatte selv har ført an i de mange MeToo-sager.

Ifølge Kvinfos redegørelse er der tale om ganske alvorlige krænkelser - men graden af krænkelser begået af de radikale topfolk kan eller vil Kvinfo altså ikke oplyse.

Cirka 30 seksuelt krænkede medlemmer og tidligere medlemmer af partiet udtrykker ifølge Kvinfo utilfredshed med, ’at de ikke er blevet lyttet til, når de har fortalt om seksuel chikane eller tvang’ - og/eller at det ’ikke har fået konsekvenser for den, der har udøvet chikanen’.

Formand: ’Helt nyt for mig’

Landsformand Svend Thorhauge kan ikke svare på, hvilke af partiets topfolk der har begået krænkelser. Foto: Casper Holmenlund Christensen/Ritzau Scanpix

Den politiske leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, vil ikke give interview om de nye oplysninger fra Kvinfo. I stedet svarer partiets landsformand, Svend Thorhauge, skriftligt på Ekstra Bladets spørgsmål.

- Hvad mener Radikale Venstre om, at 'ledelsen eller andre centrale aktører' har krænket op mod 15 personer ifølge besvarelser i Kvinfos undersøgelse?

'Tallet er helt nyt for mig. Jeg har først modtaget det via jeres korrespondance med Kvinfo. Jeg håber virkelig, vi kan komme til bunds i sagerne og drage de nødvendige konsekvenser.'

Radikal top fik fjernet vidneudsagn fra sexisme-rapport

Ekstra Bladet forsøgte i sidste uge af få svar fra Sofie Carsten Nielsen om rapporten fra Kvinfo.

Han forklarer, at partiet sidste år oprettede en uafhængig kontaktinstans med fire fagligt kompetente mennesker:

'Det gjorde vi bl.a. for at sikre, at der er et uafhængigt sted at gå hen, hvis man har haft ubehagelige oplevelser hos os, og man ikke er tryg ved at gå til ledelsen. Jeg opfordrer specifikt disse personer til at indberette sagerne, så vi kan handle på dem.'

Thorhauge understreger, at hændelserne kan ligge flere år tilbage - og at formuleringen ’ledelse og andre centrale aktører’ kan dække over personer i forskellige dele af partiet. Det kan være folk i den organisatoriske ledelse, den politiske ledelse eller sekretariatsledelsen på Christiansborg. Men også på lokalt niveau i f.eks. kommune- og kredsforeninger.

- Ved Sofie Carsten Nielsen, hvem krænkerne er, og hvornår har hun kendt til tal op mod 15?

'Det er landsforbundet, der har bestilt rapporten hos Kvinfo. Sofie Carsten Nielsen har ikke været inddraget i dialogen med Kvinfo. Hun modtog rapporten i lighed med vores forretningsudvalg, dagen før den blev offentliggjort'.

- Hvor mange har henvendt sig om sekretariatschef Lars Beer Nielsen, og hvor mange påtaler har han fået for krænkende adfærd?

'Det er som udgangspunkt en personalesag, men som det fremgår af interviewet i Zetland (med Sofie Carsten Nielsen), er der én kvinde, som har henvendt sig, hvilket sekretariatschefen dengang blev orienteret om.’