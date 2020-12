Op mod 250.000 forventes vaccineret på to måneder

I løbet af de første to måneder efter vaccinens ankomst forventes det, at mellem 200.000 og 250.000 er vaccineret

Op mod 250.000 danskere forventes at blive vaccineret mod covid-19 i løbet af de første to måneder efter vaccinens ankomst til Danmark.

Det siger Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, til TV2.

Antallet er sat på baggrund af regeringens forventninger til, hvor hurtigt man kan få distribueret vaccinen ud til befolkningen, efter den er blevet godkendt i EU.

- Planen er, at alle har fået tilbudt en vaccine så hurtigt som muligt. I løbet af første halvdel af 2021 skal vi i hvert fald have sikret, at alle sårbare, og personer der arbejder med sårbare, er vaccineret, siger Rasmus Horn Langhoff til mediet.

Det er tidligere blevet meldt ud, at alle EU-lande forventes at påbegynde vaccinering 27. december, hvis vaccinen bliver godkendt af EU-Kommissionen.

Vaccine på vej: Her mangler vi stadig svar

Mette Frederiksen luftede dog torsdag muligheden for, at det vil være muligt at vaccinere lidt før.