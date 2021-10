Opdagede hash i Folketingssalen under åbningsdebatten

Det var en noget særegen bekendelse, som de konservatives Mette Abildgaard kom med, da hun satte sig i Ekstra Bladets skriftestol.

- Jeg vil gerne bekende, at jeg har haft en klump hash med i Folketingssalen i dag til åbningsdebatten, fortalte hun.

Skriftestolen var opsat i anledning af åbningsdebatten, hvor politikerne kunne få lov at lufte deres bekendelser uden at havne på forsiden af Ekstra Bladet.

I dette tilfælde gør vi dog en undtagelse på den digitale forside med tilladelse fra den skriftende, for historien, hun fortalte, er ganske bizar.

Fandt pung på Christiania

Under frokostpausen i den 15 timer lange åbningsdebat beslutter Mette Abildgaard sig for at løbe en tur. Turen går mod området omkring Christiania, hvor hun ofte løber, fortæller hun.

- Så finder jeg en pung, der er blevet tabt. Og som den gode borger, jeg er, tager jeg den her pung med tilbage til Christiansborg for at finde ud af, hvad jeg kan gøre for at få pungen tilbage til dens rette ejermand.

Da hun er retur og sidder i Folketingssalen, leder hun i pungen efter sygesikringsbevis på personen, der ejer pungen. Det lykkes hende at finde et navn, men vedkommende kan ikke kontaktes via Facebook, og hun kan ikke finde et telefonnummer.

- Så jeg leder videre i pungen for at finde et telefonnummer, og lige pludselig sidder jeg med en lille plastikpose i hånden, som bare stinker fuldstændig sindssygt.

- Og så konstaterer jeg, at det er en klump hash, og kameraerne kører rundt i Folketingssalen.

Sådan så fundet det bizarre fund ud i Folketingssalen. Privatfoto

Gav den videre

Mette Abildgaard puttede med det samme klumpen tilbage i pungen og afleverede den til en medarbejder i partiet.

- Jeg spurgte, om de ikke ville gøre et hæderligt forsøg på at få fat i den unge fyr, og få fat i den unge fyrs mor og give besked om, at hendes søn rendte rundt med hash på sig.

Hun fandt også et brev, som hun ikke læste, men hun nåede at konstatere, at der var tale om et kærestebrev med 'kærlighedssorger'.

Hun oplyser fredag morgen, at pungen siden er blevet indleveret til politikontoret på Christiansborg, der overtager sagen.

