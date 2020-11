Opfordring til nordjyder: Arbejd hjemme

Regeringen vil nu komme med en klar opfordring til befolkningen i syv nordjyske kommuner: Varetager de ikke kritiske funktioner i samfundet, bør de arbejde hjemme.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil dette være et af budskaberne på et pressemøde kl. 18.30, hvor restriktionerne i de syv nordjyske kommuner bliver præsenteret.

De pågældende kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø.

Disse syv kommuner har regeringen rettet fokus mod, efter det er blevet konstateret, at corona fra nordjyske minkfarme er blevet overført til mennesker. Vel at mærke er virus i minkene - ifølge Statens Serum Institut - muteret på en måde, så der er risiko for, at en fremtidig corona-vaccine ikke virker.

På den baggrund har regeringen meldt ud, at alle mink herhjemme skal aflives. Samtidig sættes der ind med skrappe restriktioner i de syv kommuner.

Borgerne i kommunerne skal så vidt muligt holde sig inden for kommunegrænserne.

Ifølge borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, vil en af de nye restriktioner desuden være, at restaurationsbranchen

Kultur- og fritidslivet - herunder idrætten - lukkes desuden ned, lyder det fra borgmesteren.

Derudover vil man opfordre samtlige borgere i de syv kommuner til at lade sig teste for covid-19.