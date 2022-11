Opgør i retten: Iskold luft

Engang var de partifæller og nære allierede i toppen af Dansk Folkeparti.

I dag er forholdet lige så koldt som luften tirsdag eftermiddag ved Retten på Frederiksberg.

Morten Messerschmidt og Kristian Thulesen Dahl er umiddelbart ikke på julekort. Det stod lysende klart, efter at sidstnævnte havde vidnet i sagen, hvor Messerschmidt er tiltalt for EU-svindel for 98.000 kr. og dokumentfalsk.

Uoverensstemmelserne begyndte allerede inde i retten, da Kristian Thulesen Dahl satte sig i vidneskranken.

Her stod det klart, at den tidligere formand slet ikke havde tænkt sig at levere en håndsrækning til sin efterfølger i toppen af DF. Tværtimod skød Thulesen Dahl resolut Messerschmidts centrale forklaring ned.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl blev der således ikke afholdt et særskilt EU-seminar under Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

- Nej, det mener jeg ikke, at der gjorde, lød det fra Thulesen Dahl i retten.

Kristian Thulesen Dahls forklaring harmonerede ikke ligefrem med Messerschmidts. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Stik imod

Dermed gik Thulesen Dahls forklaring stik imod Morten Messerschmidts forsvar i sagen. Messerschmidt mener, at der netop blev afholdt et seminar under sommergruppemødet.

Under de to første retsdage på Frederiksberg i slutningen af sidste uge slog Morten Messerschmidt nemlig fast, at der tirsdag 4. august 2015 blev afholdt et afgrænset EU-arrangement i regi af EU-partiet Meld.

Da Messerschmidt forlod retten tirsdag eftermiddag, gav han mildest talt ikke det store for Thulesen Dahls forklaring.

- Det er meget længe siden, at jeg har drøftet sommergruppemøderne med Kristian Thulesen Dahl. Jeg vil sige, at det faktisk er meget længe siden, at jeg overhovedet har ført en samtale med ham, lød det sylespidst fra Messerschmidt.

- Hvordan er jeres forhold i dag?

- Ikke eksisterende. Desværre. Men jeg tror, at de fleste, der følger med i dansk politik, ved, at der har været visse kontroverser, siden han valgte at træde tilbage som formand, lød det med Messerschmidt.

Morten Messerschmidts forhold til Kristian Thulesen Dahl er ikke eksisterende. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mødommen blev taget

Efter at Thulesen Dahl havde afgivet sin vidneforklaring, slog han også fast, at alt ikke ligefrem har været lutter lagkage i toppen af Dansk Folkeparti.

I Kristian Thulesen Dahls optik kan mange af partiets problemer tilskrives skandalerne om Meld og Feld med Morten Messerschmidt i hovedrollen.

- Da den her Meld- og Feld-sag kom op primært i oktober 2016, var det, som om det hele led det knæk. Det var nærmest som en mødom, der blev taget, lød det fra Thulesen Dahl.

- Det gør selvfølgelig ikke tingene lettere, at man skal sidde i en retssag og have forskellige oplevelser af, hvad der rent faktisk er sket, kunne Thulesen Dahl desuden konstatere.

Peter Skaarup afviser, at han fik idéen til et EU-seminar under DF's sommergruppemøde i 2015. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Afviser Messerschmidt

Peter Skaarup og Morten Messerschmidt er absolut heller ikke på bølgelængde.

Tirsdag benyttede Skaarup sin vidneforklaring til kategorisk at afvise en ny forklaring, som Morten Messerschmidt har disket op med i Retten på Frederiksberg.

Her fortalte Messerschmidt i sidste uge, at det faktisk var Skaarup, der som daværende gruppeformand i DF i første omgang fik idéen til, at der skulle afholdes et EU-seminar under det omstridte sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Men sådan forholder det sig ikke, lød det tirsdag fra Skaarup.

- Jeg har godt set, at det er blevet fremstillet, som om det var min idé, men det var det ikke, sagde Skaarup.

En udlægning, der altså står i skærende kontrast til Messerschmidts forklaring for få dage siden. Her lød det fra Messerschmidt:

- Der er ingen tvivl om, at det er Skaarup, som kommer til mig aller-allerførst, sagde Morten Messerschmidt.

Nej

Peter Skaarup mener desuden heller ikke, at der blev afholdt en Meld-konference tirsdag under sommergruppemødet i Skagen.

- Nej, lød det kort og godt fra Skaarup, da han tirsdag direkte blev spurgt, om der fandt en Meld-konference sted under sommergruppemødet.

