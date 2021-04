Opgør med politiker-vilkår: 'Se at få fingeren ud'

Har du stiftet bekendtskab med de strikse regler for sygemeldte danskere, så kontakt gerne Ekstra Bladets journalister på ebpolitik@eb.dk.

Der er igen kommet ild i debatten om folketings-politikernes vilkår, efter at Naser Khader er gået på sygeorlov.

Som alle andre politikere på Christiansborg - og i direkte modsætning til almindelige danskere - skal Khader nemlig ikke vise skyggen af en lægeerklæring i forbindelse med sygeorloven.

Det er helt hen i vejret, mener man hos både SF og Dansk Folkeparti. Begge partier kræver, at der tages et opgør med orlovs-reglerne i forbindelse med en bebudet revision af politikernes samlede løn- og pensionsforhold.

- Vi skal se at få fingeren ud i Folketinget og få normaliseret politikernes vilkår. Alt andet et dybt utroværdigt, når vi står med en løftet pegefinger overfor befolkningen, siger SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, og fortsætter:

- De seneste eksempler med sygemeldinger til Folketinget viser, at vi med rimelighed må aflevere lægeerklæringer efter 14 dage og en fornyet en gang om måneden samt samtaler med Præsidiet om, hvordan vi kan hjælpe syge folketingsmedlemmer videre i livet.

Krav til syge danskere Regler for sygdomsramte medlemmer af Folketinget som Morten Østergaard Send en mail til Folketingets administration. Ellers ingen regler.

Fuld løn og skattefrit omkostningstillæg under sygeorlov. Tidsbegrænset til næste folketingsvalg.

Herefter mulighed for fuld løn i op til to år (eftervederlag) - dog uden omkostningstillæg. Regler for øvrige sygemeldte danskere - blot et udpluk Arbejdsgivere kan til enhver tid kræve lægeerklæring

Sygemedlte, som har modtaget løn under sygdom i 120 dage inden for det seneste år, kan opsiges med en måneds varsel.

Modtagere af sygedagpenge skal til møde hos arbejdsgiveren efter fire uger.

Modtagere af sygedagpenge skal efter otte uger indkaldes til samtale hos kommunen. Herefter møde hver fjerde uge. Eventuelt afklaringsforløb.

Sygedagpengemodtagere skal deltage i behandlingstilbud.

Sygedagpengene ophører efter 22 uger. Kun mulighed for forlængelse under særlige krav.

Sygedagpengemodtagere skal have ret til dagpenge ved tidspunktet for sygemelding. Kilder: Folketinget, Sundhed.dk, borger.dk Vis mere Vis mindre

Rykket adskillige gange

Pia Kjærsgaard, der er Dansk Folkepartis medlem af Folketingets øverste organ, Præsidiet, efterlyser også grundlæggende ændringer.

- Forholdene for folketingsmedlemmerne skal være mere ligestillede med det omgivende samfund. F.eks. synes jeg helt klart, at det vil være godt med en sygemelding, når man går på orlov. Det vil være helt naturligt, siger hun.

Pia Kjærsgaard vil tage spørgsmålet op, allerede når Præsidiet mødes onsdag.

- Jeg vil spørge til, hvordan det egentlig går med den store revision af forskellige urimelige ordninger, der er Folketings-regi, i forhold til, hvordan det ser ud for almindelige lønmodtagere, siger hun.

- Jeg tror ikke, at man vil tage en orlovsordning eller andre ting ud isoleret. Det hele bliver taget under et. Der har Folketinget længe barslet med, at der skulle ske en stor revision af pensionsordninger, orlovsordninger osv. Jeg har rykket for det adskillige gange, lyder det fra Pia Kjærsgaard.

Danske regler for politiker-løn Vederlag Løn til politikere i Folketinget: 691.379 kr. om året + et skattefrit tillæg på 63.297 kr. om året Eftervederlag En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få eftervederlag 6-24 måneder efter sin udtræden. Perioden afhænger af, hvor længe medlemmet har været medlem af Folketinget. Der sker ikke modregning for indtægter op til 147.222 kr. i de første 12 måneder. Der er ingen kontrol af anden indtægt, og alt dokumentation bygger på et skema, som politikerne udfylder og indberetter. Orlov og efteruddannelse Politikerne optjener ret til eftervederlag, selvom de er på orlov. Der er ingen krav til lægererklæring eller andet ved sygeorlov. Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som på grund af sygdom udtræder af Folketinget, kan få dækket udgifter til efteruddannelse m.v. Kilde: Folketinget Vis mere Vis mindre

Pia Kjærsgaard vil have svar på, hvordan det skrider frem med en gennemgribende revision af politikernes vilkår. Foto: Finn Frandsen

Overhalet af corona

Det var tilbage i oktober 2019, at Socialdemokratiet og Venstre foretog en kovending og bakkede op om et grundlæggende opgør med folketingsmedlemmernes vilkår.

Men arbejdet for at ændre på politikernes lukrative ordninger er tilsyneladende gået i stå. I hvert fald forklarede den socialdemokratiske gruppeformand, Leif Lahn, til dr.dk i januar i år:

- Jeg tror, de fleste ved, at vi blev overhalet af corona. Vi har haft meget andet at se til med at få vores land og samfund gennem den her krise, som stadig rammer os. Som ny gruppeformand har jeg ikke haft tid til at sætte mig ordentlig ind i det endnu. Vi kommer til at arbejde med det på et tidspunkt, jeg kan bare ikke sige hvornår.

Men nu kræver Pia Kjærsgaard altså en forklaring på, hvordan det skrider frem med det arbejde.

- Da der er Præsidiet-møde i morgen, hvor både Venstre og Socialdemokratiet er med, så rejser jeg det der for at høre, hvor langt man egentlig er kommet med revisionen.