Opgør ulmer i Veganerpartiet: Vil have stifter tilbage

Det trækker op til et vaskeægte drama i Veganerpartiet.

Søndag i næste uge samles medlemmerne nemlig til en et ekstraordinært landsmøde, og her er der to sprængfarlige emner på dagsordenen:

En lang række medlemmer ønsker at trække eksklusionen af medstifter og tidligere leder Henrik Vindfeldt tilbage og stille et mistillidsvotum til den siddende landsledelse.

Bliver det stemt igennem, skal alle ti medlemmer af ledelsen træde af. Det fremgår af mail-indkaldelsen til landsmødet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Smidt på porten

Henrik Vindfeldt trak sig som partileder i juni sidste år. 10. januar i år blev han smidt ud af partiet, ifølge en pressemeddelelse fra Veganerpartiet på grund af 'krænkende og nedværdigende adfærd samt grim tale overfor bestyrelsesmedlemmer'.

Dengang afviste Vindfeldt dog, at dette skulle være den reelle årsag. Han mente i stedet, at ekskluderingen var udtryk for 'en magtkamp' mellem ham selv, partiets pressechef og medstifter og nuværende politisk ordfører Michael Monberg.

Sidstnævnte sidder i partiets landsledelse og vil derfor være en af dem, der kan ryge til landsmødet.

Det fremgår af mail-indkaldelsen, at de pågældende medlemmers mistillid over for ledelsen skyldes eksklusionen af Henrik Vindfeldt samt driften af foreningen.

Udskammer kødspisere

Over for Ekstra Bladet understreger Henrik Vindfeldt, at han ikke har haft en finger med i spillet med at kræve det ekstraordinære landsmøde.

Men med det kommer muligheden for et opgør, hvor medlemmerne kan vælge mellem to politiske linjer.

- Partiet kan nu måske endelig fokusere på at tale og lave politik og skille sig af med den her udskamning af kødspiserne, som mange af dem, der er i ledelsen, har stået for, siger Henrik Vindfeldt.

- Ultimativt har det ikke været behageligt de sidste par uger, specielt ikke for mig. Men det, der kan komme ud af det, er, at medlemmerne nu kan træffe en beslutning om, hvilken retning de gerne vil i.

- Repræsenterer ledelsen en mere radikal linje i partiet, synes du?

- Det er helt åbenlyst. Jeg vil gerne kunne snakke politik med alle, og det kan man ikke, hvis man har den der meget hårde linje.

- Kan du forstå, hvis man som vælger føle sig utryg, når I som så ungt et parti allerede har en fløjkrig?

- Nej, overhovedet ikke. Folk ved, at jeg leverer det, jeg lover. Jeg bliver ved, og det er det, folk kender mig for.

- Det lyder ikke som om, du tror, at Veganerpartiet ville kunne komme i Folketinget, som det er lige nu?

- Det er jo åbenlyst, hvis man kigger på meningsmålingerne. Det virker ikke at kalde kødspisere grimme ting og skubbe alle, der ikke lige er enige med den mest ekstreme afart af veganisme, væk.

Henrik Vindfeldt understreger, at han hele tiden har ønsket - og fortsat ønsker - at samarbejde med ledelsen, hvis det er muligt.

- Det eneste i verden, jeg frygter, er, at vi ikke får to procent af stemmerne. Jeg er klar til at tilgive alle for alt, og jeg er klar til at samarbejde med alle.

- Ønsker du også det her mistillidsvotum, der bliver lagt op til?

- Det har ikke været muligt at etablere et samarbejde, og hvis ikke det bliver muligt, er vi jo nødt til at have en ny ledelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med politisk ordfører i Veganerpartiet Michael Monberg. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Det ekstraordinære landsmøde løber af stablen 6. februar klokken 11 i Taastrup.