Oppositionspartier går sammen i protest mod koranafbrændingsforbud

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret

En stor del af oppositionspartierne i Folketinget går nu sammen om at protestere mod regeringens planer om at forbyde koranafbrændinger.

Der er tale om SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

I en fælles udmelding skriver de, at 'voldsmandens veto ikke må gælde og ikke må sætte rammerne for dansk politik og dansk demokrati'.

- Regeringens foreløbige meldinger åbner en ladeport, hvor herboende iranere ikke kan afbrænde en hijab i sympati med de modige kvinder i Iran, hvor Tibet-sympatisører vil skulle gemmes væk ved kinesiske statsbesøg, står der i en fælles erklæring fra de syv partier fra begge sider af folketingssalen.

Til Ritzau siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, at religionskritik er en del af den danske og vestlige kultur. Derfor er det bekymrende, at regeringen bøjer sig for andre lande og gruppers trusler.

- I stedet for at ligge på knæ for den totalitære verden i Mellemøsten, så skulle man have lavet en alliance med de frihedselskende lande i Vesten - ligesom vi gjorde i Muhammedkrisen.

- Med en fælles alliance gjorde man det klart for de her lande, at der er nogle fundamentale rettigheder, som gælder i Vesten, og dem er vi ikke villige til at gå på kompromis med, siger partiformanden onsdag aften.