Oppositionspolitikere: - Usagligt spin og skadeligt for tilliden

Jeppe Bruus (S) meldte fra Folketingets talerstol i sidste uge ud, at 600.000 danskere risikerede at dø af corona. 'Usagligt spin', lyder det fra oppositionen.

Som forsvar til regeringens behandling af mink-sagen sagde Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus (S) fra Folketingets talerstol i sidste uge, at 600.000 danskere var i risiko for at dø af coronavirus og at mange flere er i risiko for at få alvorlige følger.

Et tal som eksperter nu skyder ned.

Socialdemokratiet har efter Ekstra Bladets henvendelse trukket påstanden tilbage, og Jeppe Bruus skrev i en sms: 'Jeg skulle have været mere præcis og sagt, at cirka 600.000 danskere risikerer at blive alvorligt syge af covid-19'.

Men det er vigtigt at være præcis i udmeldingerne og ikke male unødvendige skræmmebilleder, lyder kritikken nu fra oppositionspolitikere.

Ekspert: Jeppe Bruus' coronatal er 30 gange for højt

- Direkte skadeligt for tilliden

'Man siger godt nok, at overdrivelse fremmer forståelsen. Men det er direkte skadeligt for tilliden til politikere, når Socialdemokraterne laver vilde overdrivelser omkring Corona dødstal i Danmark.'

Sådan skriver Jane Heitmann (V), der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Befolkningen har krav på ærlig, saglig, lødig og sundhedsfaglig korrekt corona information. Den slags usaglig skræmme-spin fra Socialdemokraterne må stoppe. Vi har de seneste uger været vidende misvisende og fejlagtige informationer fra S-regeringen. Det er meget lidt klædeligt.'

Efter en uge: S trækker vild corona-påstand tilbage

- Helt hen i vejret

Heller ikke Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt køber Jeppe Bruus oprindelige tal.

- Det lyder jo lidt hen i vejret, at 600.000 skulle dø af corona. Det er lidt vildt og overdrevent, siger hun.

Hun advarer samtidig imod mistillid, hvis man ikke melder præcist og klart ud.

- Man skal passe på med ikke at male skræmmebilleder, så er det jo, at folk mister tilliden.