Opråb i internt brev: Nok er nok

'Det er vigtigt, at vi i baglandet får sendt et signal til Venstres folketingsgruppe, at nok er nok,' lyder det i internt brev fra det jyske kerneland

Det knager i Venstres jyske bagland.

Uroen i toppen partiet på baggrund af den potentielle rigsretssag mod Inger Støjberg og Lars Løkkes afgang har fået kernetropperne i Venstre-kommunen Mariagerfjord til at sende et direkte budskab til partifællerne på Christiansborg:

Nok er nok!

Opråbet bliver leveret i et internt brev til de lokale medlemmer, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

'Det er vigtigt, at vi i baglandet får sendt et signal til Venstres folketingsgruppe, at nok er nok, at de må stå sammen og føre Venstre-politik i stedet for at modarbejde hinanden,' står der.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Joachim B: Den interne magtkamp i Venstre har svækket partiets evne til at favne bredt

Ikke tilfredse

I brevet, som er underskrevet V-bestyrelserne i Arden, Hobro, Hadsund, Mariager samt kommuneforeningen, lægges der ikke skjul på utilfredsheden med de seneste tids begivenheder i partiet.

Ikke mindst at formand Jakob Ellemann-Jensen har udtalt, at Venstre er klar til at støtte en rigsretssag mod Støjberg, hvis to uvildige advokater finder grundlag for dette.

'At vores formand nærmest går i spidsen for en rigsretssag mod Inger Støjberg, kan vi ikke være tilfredse med, man kunne godt have ventet på redegørelsen fra advokaterne. Vi hylder det princip, at så længe man ikke er dømt, er man uskyldig; men ret skal være ret, og har vores næstformand (afgående, red.) begået fejl skal det naturligvis have konsekvenser,' lyder det i brevet, der ligeledes kommer ind på Lars Løkkes exit i begyndelsen af det nye år:

'At Lars Løkke melder sig ud, kommer jo nok heller ikke som nogen overraskelse, men ikke det bedste tidspunkt for Venstre.'

Læs hele brevet her - artiklen fortsætter under billedet ...

Roder rundt

Formanden for Venstre i Mariagerfjord Kommune, Anders Laustsen, forklarer, at brevet er sendt ud efter flere henvendelser fra lokale medlemmer.

- Som vi roder rundt i gryden for tiden, er der selvfølgelig nogle medlemmer, der kontakter os, siger han og tilføjer, at det ikke mindst spiller ind, at Støjberg bor i området - nærmere bestemt Hadsund.

- Når der sker så meget, bør medlemmerne lige høre fra den lokale partiforening. Det er baggrunden for det her, lyder det fra Anders Laustsen.

Opråbet til parti-toppen skal samtidig ses i lyset af kommunalvalget i november:

- Vi håber selvfølgelig ikke, at det her influerer på det kommunalvalg, der står for døren om ti måneder. De fleste er rigtig godt tilfredse med vores borgmester, og vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af stort set alle partier i byrådet heroppe. Vi vil gerne signalere, at det godt kan fortsætte, selvom det måske er noget rod på Christiansborg, siger den lokale formand.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen.