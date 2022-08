Oprejsning til skandaliseret kommunaldirektør

Ifølge en afgørelse i en voldgiftssag anlagt mod Fredericia Kommune var bortvisningen af den tidligere kommunaldirektør uretmæssig.

Det oplyser fagforeningen Djøf, der har ført sagen på vegne af den tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe i en pressemeddelelse.

Ifølge fagforeningen har voldgiftsretten konkluderet, at rygterne om en nær relation mellem tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe 'var usande, og derfor var bortvisningen uberettiget'.

'Dagens afgørelse betyder, at Fredericia Kommune skal betale det, som Annemarie Schou Zacho-Broe er berettiget til efter hendes overenskomst,' skriver fagforeningen videre.

Voldgiftsretten har ifølge Djøf blandt andet truffet sin afgørelse på baggrund af den efterforskning, som Sydøstjyllands Politi har foretaget, efter Fredericia Kommunen bad politiet efterforske, om at der havde været en inhabil relation mellem kommunens to tidligere spidser.

Statsadvokaten i Viborg meddelte via Sydøstjyllands Politi i juni, at man ikke havde fundet beviser, der ville kunne føre til dom, og at de derfor ikke ville blive tiltalt.

Heller ikke efterforskningen i sagen, hvor den tidligere borgmester - som beskrevet i Ekstra Bladet - fik en byggegrund med udsigt til Lillebælt via en 'fejl i kommunen', og at kommunen iværksatte en ulovlig praksis 'formentlig af hensyn til borgmesteren', resulterede i et strafferetsligt efterspil.

Begejstringen for dagens afgørelse stråler ud af pressemeddelelsen, hvor fagforeningen kalder det en principiel sejr for alle offentligt ansatte.

Frikendt uden dom

Ifølge Djøf er Annemarie Zacho-Broe med dagens afgørelse nu blevet frikendt ved hele 'tre instanser'.

'Først i advokatundersøgelsen fra Fredericia Kommune, der slog fast, at der ikke kunne rejses kritik af hende i forbindelse med tidligere borgmester Jacob Bjerregaards køb af en byggegrund i kommunen,' står der i pressemeddelelsen.

Fagforeningen for landets mest magtfulde embedsmænd må enten ikke have læst advokatundersøgelsen særlig grundigt, eller også bevæger man sig bevidst på kanten af sandheden, når man kalder advokatundersøgelsen 'en frikendelse' af den tidligere kommunaldirektør.

For selvfølgelig kunne advokaterne ikke kritisere den tidligere kommunaldirektør for grundsalget, som fandt sted lang tid før, hun blev kommunaldirektør.

Hvad advokaterne derimod beskrev, var, hvordan hun ifølge ledende medarbejdere i kommunen forsøgte at fjerne eller skjule belastende oplysninger om borgmesterens boligsag, da Ekstra Bladet gravede i handlen flere år efter, at den fandt sted.

Djøf mener også, at Annemarie Zacho-Broe er blevet frikendt af politiet, fordi man besluttede ikke at tiltale hende.

'Igen i juni 2022 da Statsadvokaten rensede hende for enhver mistanke om, at der skulle have været en for nær relation mellem hende og Jacob Bjerregaard,' skriver fagforeningen.

Men politiet rensede hende ikke for enhver mistanke.

Sydøstjyllands Politi skrev blot, at man ikke havde kunnet finde 'sikre beviser', så der var grundlag for tiltalte, og at 'det vurderes altså ikke, at det ved en domstol vil kunne bevises, at de pågældende er skyldige'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med den tidligere kommunaldirektør, men det ønsker hun ikke.

Djøfs advokat i sagen, Pernille Backhausen, har også fået tilbuddet, men heller ikke hun, har sagt ja.

Ekstra Bladet har via Djøf forsøgt at få indblik i afgørelsen, men den kan ikke udleveres af respekt for de vidner, der optræder i den, lyder forklaringen.

Fredericia Kommune har for nuværende ingen kommentarer.