Oprør breder sig: Fynsk formand træt af Løkke og Jensen

Oprøret mod Venstres formandskab, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, breder sig som en steppebrand i lokalforeningerne i disse dage.

I Jyllands-Posten opfordrer formanden for Venstre i Roskilde og et bestyrelsesformand i en kronik tirsdag til, at Løkke og Jensen bør træde til side for at lade Jakob Ellemann-Jensen komme til.

Nu er det nok: V-folk vil af med både Løkke og Jensen

Og nu bakker Ulla Larsen, formanden for Venstre i Svendborg, i store træk op om det krav.

- Der er nogen, der skal forklare sig rigtig godt på vores hovedbestyrelsesmøde senere på måneden. Men det er måske på tide, at vi prøver at se på en udskiftning af topfolkene i vores parti, siger Ulla Larsen til Ekstra Bladet.

Qvortrup om Venstre-kaos: - En klar eskalering af krisen

- Der er skabt alt for meget usikkerhed om vores parti. Det kan jeg ikke leve med. Særligt de seneste uger efter valget har været uskønne at se på. Jeg vil gerne have en ledelse, som viser vejen for partiet, siger Ulla Larsen til Ekstra Bladet og bakker dermed op om hovedbudskabet i kronikken i Jyllands-Posten.

Navngivne kritikere

Dermed lægger den fynske lokalformand sig også på linje med andre hovedbestyrelsesmedlemmer af partiet, som mødes i slutningen af august.

Jyllands-Posten har talt med lokalformænd i både Skanderborg og Holstebro, som også er enige i opfordringen i kronikken bragt i avisen.

- Der er skabt fløjdannelser inden for Venstre, og det kan vi ikke bruge til noget. Fløjene vil fortsætte, hvis ikke både formanden og næstformanden bliver skiftet ud, lyder det eksempelvis fra Svend Møller Sørensen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg.

Det er første gang, at navngivne personer i Venstre siden 2014-formandsopgøret begynder at lufte ideen om at skille sig af med Lars Løkke Rasmusen. Denne gang skal det ifølge kritikerne ske i følgeskab med Kristian Jensen.

Ekstra Bladet har også talt med andre lokalformænd på Fyn. Her holder de lokale bagmandsfolk i første omgang kuglerne i geværløbet.

- Jeg har helt klart min holdning til det, der sker i toppen af partiet. Men jeg siger, at det er helt klart kørt af sporet, når folk begynder at ytre sig i pressen. Alle de, der ønsker at komme på forsiden af avisen, burde skamme sig. Lad os tage den internt. Hvilket vi gør senere på måneden, lyder det fra Peder Larsen, Venstre Langeland.

Også i Fåborg er der i skrivende stund opfordringer fra lokalforeningsformanden til at tage tingene internt.

- De sidste par uger har godt nok været mudrede. Men det er i sidste ende et anliggende for Venstres landsmøde - ikke pressen - hvem der skal være formand og næstformand, lyder det fra formand Marianne Kyed.