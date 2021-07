Oprør mod DR-profil: 'Usmageligt'

En række tidligere medlemmer af DR Pigekoret går hårdt i rette med DR-bestyrelsesmedlem Katrine Winkel Holm, efter at hun har beskyldt en tidligere korsanger for at drive 'vendetta med dertilhørende rundspredning af rygter' mod en tidligere chefdirigent

Et profileret medlem af DR's bestyrelse, den kendte præst Katrine Winkel Holm, får nu massiv kritik fra en række tidligere medlemmer af mediets pigekor.

Kvinderne er særdeles fortørnede over nogle kommentarer, som Katrine Winkel Holm er kommet med på Facebook i forlængelse af, at flere tidligere korsangere åbent har beskrevet en særdeles grænseoverskridende adfærd fra tidligere chefdirigenter.

'Hyg dig med din lille vendetta med dertilhørende rundspredning af rygter om ting, der foregik i 1990’erne,' skriver Katrine Winkel Holm bl.a. i en kommentar til et Facebook-opslag fra den tidligere sanger i pigekoret Kathrine Stampe Andersen.

I Facebook-opslaget linker Kathrine Stampe Andersen til en artikel fra Politiken, der beskriver, at Sankt Annæ Gymnasiums rektor har igangsat en advokatundersøgelse om krænkende adfærd i skolens kor i 1980'erne og 1990'erne.

I artiklen bemærkes det, at en af hovedpersonerne i skandalen fra DR's Pigekor, tidligere chefdirigent Michael Bojesen, var ansat som korleder på netop Sankt Annæ Gymnasium i en del af den pågældende periode.

'Jamen, lad endelig aviserne jage ham, til han er helt smadret,' lyder Katrine Winkel Holms første reaktion på opslaget, inden hun afslutter Facebook-korrespondancen med Kathrine Stampe Andersen med bemærkningen om den tidligere korsangers 'lille vendetta med dertil hørende rundspredning af rygter.'

Hvad er det for noget?!

Katrine Winkel Holms kommentarer på Facebook vækker bestyrtelse hos Kathrine Stampe Andersen.

- DR har været ude at sige, at det er vigtigt, at alle står frem. Og så med den anden hånd er der et bestyrelsesmedlem i selv samme organisation, der går ud og påstår, at vi hygger os med at sprede rygter og har personlige vendettaer. Undskyld mig, men hvad er det for noget?!, siger hun til Ekstra Bladet.

Kathrine Stampe Andersen påpeger desuden, at Katrine Winkel Holms bemærkninger falder, alt imens DR er i gang med at gennemføre en advokatundersøgelse om krænkelserne i Pigekoret.

- Jeg synes, det er stærkt kritisabelt, at et bestyrelsesmedlem udtaler sig under en igangværende advokatundersøgelse og på den måde påvirker den og forsøger at lukke os ned, lyder det fra Kathrine Stampe Andersen.

Psykisk terror

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række andre tidligere medlemmer af DR Pigekoret, som ligeledes retter en hård kritik mod Katrine Winkel Holm.

- Det er usmageligt, at Katrine Winkel Holm tillader sig at kalde det en personlig vendetta, når der de sidste uger er blevet fjernet et slør for en forkert håndtering af børn og unge i DR’s regi, der går årtier tilbage, og DR selv er i gang med en advokatundersøgelse, lyder det eksempelvis fra det tidligere kormedlem Susanne Elmark.

Sideløbende med advokatundersøgelsen har flere tidligere kormedlemmer stået frem og fortalt Politiken om en seksualiseret kultur under tidligere chefdirigent Michael Bojesen.

Derudover har adskillige tidligere kormedlemmer også fortalt til Ekstra Bladet og Politiken, hvordan Michael Bojesens forgænger, Tage Mortensen, udsatte dem for psykisk terror og seksuelle krænkelser.

Adskillige tidligere medlemmer af DR Pigekoret står bag en mail til DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, hvori de kræver, at ledelsen griber til handling over for Katrine Winkel Holm. Foto: Jens Dresling

Mail til DR-toppen: 'Vi er fuldstændig chokerede'

På vegne af 'adskillige tidligere DR-pigekorspiger' er der desuden sendt en mail til både generaldirektør Maria Rørbye Rønn og bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

'Vi er fuldstændig chokerede over en udtalelse for et par dage siden på sociale medier af et nuværende DR bestyrelsesmedlem (Katrine Winkel Holm) til en tidligere DR pigekorspiges deling af en nyhedshistorie,' bemærkes det indledningsvist i mailen til DR-toppen.

'Vi forventer at DR's ledelse på det kraftigste tager afstand fra disse grove anklager fra et DR-bestyrelsesmedlem, og at disse anklager vil få konsekvenser for det pågældende bestyrelsesmedlem. Vi håber med vores henvendelse til dig, at du tager ansvar og griber til handling og ikke kryber ind under dække af at afvente resultater af en advokatundersøgelse,' lyder det desuden med direkte adresse til Maria Rørbye Rønn.

Har ytringsfrihed

Generaldirektøren og bestyrelsesformanden har efterfølgende forfattet et samlet svar på mailen. Heri kan man bl.a. læse:

'Vi kan fuldt ud bekræfte, at DR’s direktion i hele forløbet har fået en klar og utvetydig opbakning i DR’s bestyrelse, og at det er et samlet DR, der ønsker at komme til bunds op i denne triste og ubehagelige sag.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har imidlertid deres personlige ytringsfrihed og vi kan ikke blande os i måden, de hver for sig forvalter den på i offentligheden. Medlemmerne er desuden udpeget af Folketingets partier, ikke af DR selv.

Men som sagt bakker bestyrelsen op om den linje, der er lagt – og den er, at der ses med stor alvor på sagen.'

Katrine Winkel Holm er udpeget til DR's bestyrelse af Dansk Folkeparti.

Ekstra Bladet har desuden modtaget en kommentar fra bestyrelsesformand Marianne Bedsted, der er i tråd med mail-svaret til de tidligere kormedlemmer.

Katrine Winkel Holm har ingen kommentarer til kritikken.