Oprør mod Tulle: Håndlanger sendt i byen

Høtyvene bliver slebet i DF-baglandet. Her forsøger en af Kristian Thulesen Dahls nære allierede at forklare ledelsens strategi

Selv om Kristian Thulesen Dahl personligt har forsøgt at mane til besindighed i baglandet, så er det ikke DF-formanden, som ringer tilbage, da Ekstra Bladet anmoder om et interview.

I stedet ringer hovedbestyrelsesmedlem Steen Thomsen. Han er mangeårig intern bussemand over for ulydige baglands-DF’ere, der har titel af organisationskonsulent i partiet.

- Hvorfor taler jeg ikke med Kristian Thulesen Dahl?

- Det er fordi, det her er organisatorisk.

- Men Thulesen Dahl har jo selv sendt et brev ud?

- Det er rigtigt. Og det er fint, at der er et ønske om, at vi skal have en tættere kontakt. Det har vi også drøftet siden valget.

- Nu ringer du så til mig. Er det fordi han ikke vil have sit ansigt i pressen på den her sag?

- Nej, overhovedet ikke. Du kan citere ham for de ting, der står i brevet. Der er mere mailkorrespondance, nu hvor vi ikke kan mødes face to face.

- Så det er ikke, fordi han vil undgå at blive mere til grin, end han er i forvejen. De østjyske forslagsstillere lægger sig jo ikke ned, selvom han har skrevet ud?

- Det behøver de sandelig heller ikke. Det er ikke meningen. Der skal være en drøftelse af, hvordan vi bedst opnår de ønsker. Det virker til, at det måske også handler om den politiske linje. Så er spørgsmålet, om hovedbestyrelsen er det bedste sted at være.

Tulle på knæ: Oprør i lys lue

Arkivfoto: Casper Holmenlund Christensen

- De vil ikke have kaffe. De vil have formel magt. Uanset hvad formanden skriver.

- Det er ikke unaturligt, at der er en proces omkring, hvordan vi gør tingene bedst muligt ift. baglandet og ledelsen. Der er allerede foretaget en række ting, som er blevet modtaget positivt. Det kan sagtens være, der er flere ting, vi skal forbedre. Om det er en udvidelse af hovedbestyrelsen, eller det er møder direkte mellem baglandet og ledelsen. Det skal vi diskutere. Der er ikke truffet nogen beslutninger. Og det kan sagtens være, det ender med, at hovedbestyrelsen bliver udvidet. Det kan ikke afvises.

- Siger du nu, at formanden godt alligevel kan ende med at støtte en udvidelse af hovedbestyrelsen?

- Det har han ikke afvist.

- Det gør han da klart og tydeligt i sit brev. Han beder lokalforeningsformændene afvise forslaget.

- Han beder om, at det ikke er lige nu, hvor vi har jubilæumsårsmøde, at vi skal drøfte vedtægter. Hvis det så viser sig, at ønsket om udvidelsen af hovedbestyrelsen vedbliver, så kan det da sagtens være dér, vi ender.

- Det ligner en meget svag formand, som ikke kan få Østjylland til at trække et forslag?

- Nej, det vidner om, at vi ikke er topstyret. Man kan få lov til at diskutere tingene. Der kan være mange veje til, hvordan vi får en bedre forbindelse mellem baglandet og ledelsen.

- I har da altid brystet jer af, at topstyring er en god ting. Det er det så ikke alligevel?

- Det er i hvert fald en god ting, at der er nogle energiske baglandsfolk, som vil i dialog med ledelsen. Det hilser ledelsen velkommen.

- Hvorfor smider I ikke de her folk ud af partiet?

- Det kunne vi ikke drømme om. Det er positivt. Det skriver Kristian jo. Det er med de bedste intentioner, de foreslår udvidelse af hovedbestyrelsen som en mulighed. Vi siger bare, at det er ikke, når der er jubilæumsårsmøde, at vi skal drøfte vedtægtsændringer.

- Kan du ikke godt selv høre, at det lyder en smule grinagtigt, at årsagen til at udvidelsen af hovedbestyrelsen ikke kan blive lige i år, det er et jubilæum?

- Det er ikke, fordi det ikke kan blive i år. Vi skal bare være sikre på, at der kommer en proces, hvor vi finder ud af, hvordan vi bedst muligt får en bedre kontakt mellem baglandet og ledelsen, siger Steen Thomsen.

- Udefra set ligner det, at Thulesen Dahl klynger sig til magten og den lille hovedbestyrelse på 12 mand, han har i sin hule hånd?

- Det er klart, at der på den organisatoriske side træffes nogle beslutninger i hovedbestyrelsen. Den politiske side afgøres i folketingsgruppen. Det er langt fra sikkert, man er enige, bare fordi man er lokalforeningsformænd. Der kan være masser af uenigheder rundt omkring.

- Så Thulesen Dahl er ikke bange for at magtbalancen i hovedbestyrelsen ændrer sig?

- Nej, han ønsker sig bedre kontakt. Og det arbejder vi på.

- Hvad er han bange for. Hvorfor ikke tage nogle andre folk ind end de 12 tinsoldater, der sidder der nu?

- Det kan da også godt være, at det er dér, vi ender. Men vi skal finde den rette metode. Nu er formændene i Østjylland kommet med én metode. Den hilser vi velkommen. Så ser vi på, om det er den, vi ender med. Eller om det bliver en anden model.

- Det her ønske om en udvidelse af hovedbestyrelsen er jo et udtryk for, at folk i baglandet ikke mener, der bliver gjort nok. Der skal helt andre boller på suppen.

- Det er din tolkning. Jeg tolker det sådan, at det er deres input. Jeg har talt med andre lokalformænd. De har andre idéer. Andre input.

- Kan Kristian Thulesen Dahl blive siddende som formand, hvis det her forslag vedtages direkte imod hans vilje?

- Det er slet ikke det, som der er tale om.

- Han risikerer da at få et flertal imod sig?

- Det er igen med målet og midlerne. Målet er alle enige om. Målet er bedre kontakt mellem baglandet og ledelsen. Så er det rigtig, at der kan være forskellige metoder til at nå hen til det. Det kan godt være, at vi ender med at se på hovedbestyrelsen. Dér er vi bare ikke, siger Steen Thomsen, der har sæde i regionsrådet i Midtjylland.