Oprøret breder sig: Partifæller trodser Støjberg

Glem det, Inger!

Modstanden mod Inger Støjbergs seneste strammerpåfund vokser dag for dag. Og nu helt ind i hendes eget parti.

Flere Venstre-borgmestre gør det nemlig klart, at de ikke har tænkt sig at tvinge nydanskere til at give hånd. Dermed risikerer de at bryde et kommende lovforslag fra regeringen og Inger Støjberg.

- Jeg kan ikke tvinge nogle mennesker, til at give et håndtryk, siger Venstre-borgmester i Egedal Kommune, siger Karsten Søndergaard.

Behøver ikke Christiansborgs hjælp

Borgmester i Allerød, Karsten Längerich (V), skriver i en sms til Ekstra Bladet, at han ikke kan se, 'hvordan det skulle ske', at han skal tvinge folk til at give ham hånden.

'Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at mødes med de nye statsborgere og tale med dem om, hvordan det er at blive statsborger, uddannelse, job, og hvordan de deltager i samfundet. Jeg behøver dog ikke hjælp eller vejledning fra Christiansborg i, hvordan jeg hilser på dem. Det kan vi borgmestre godt finde ud af,' skriver V-borgmesteren.

En tredje V-borgmester, Ib Boye Lauritsen fra Ikast-Brande, gør det klart, at han anser lovgivning om håndtryk for 'symbolpolitik' og et 'pseudo-problem'.

- Jeg tror ikke, at der bliver et konkret problem, og hvis der gør, så er det tre mennesker i Danmark, det drejer sig om, siger Ib Boye Lauritsen, der understreger, at han selvfølgelig vil gennemføre ceremonien, hvis han bliver det pålagt.

Eik Dahl Bidstrup (V), borgmester i Dragør, har ligeledes over for Jyllands-Posten kritiseret kravet om tvungne håndtryk, som han kalder 'uliberalt'.

Ikke en kommunal opgave

Karsten Søndergaard fra Egedal Kommune understreger, at han ikke tror på, at han kommer i en situation, hvor han skal tvinge nogen til at give hånd.

- Jeg synes ikke, det er en kommunal opgave at sikre sig, hvorvidt der bliver givet et håndtryk. Det er ikke det, vi er sat i verden for, siger han.

Meldingerne fra Venstre-borgmestrene kommer efter DR og Jyllands-Posten i weekenden kunne fortælle, at tre S-borgmestre og en V-borgmester heller ikke har tænkt sig at følge regeringens kommende krav om et håndtryk ved en statsborgerskabsceremoni, hvor en borgmester eller kommunal embedsmand skal tildele statsborgerskab.

Venstre-borgmester i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard, siger til Ekstra Bladet, at debatten om lovpligtigt håndtryk er kørt helt af sporet, og at det ikke er en kommunal opgave at tvinge mennesker til at give hånd.

* * *

Støjberg: Er sikker på de vil overholde loven

- Jeg betragter det som et indspark i debatten.

Sådan lyder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) umiddelbare reaktion på borgmestrenes kritik. Hun tilføjer:

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der er borgmestre, der ikke vil efterleve lovgivningen, når det her på et tidspunkt bliver vedtaget. Det er jo heller ikke sådan, at man siger, at i lige præcis min kommune, så gælder folkeskolenloven ikke, så jeg kører min egen form for folkeskole.

- Er det her ikke et signal om, at I inde på Christiansborg er ude af trit med, hvordan man ser på sagen i kommunerne?

- Der ligger jo meget mere i den her ceremoni end et håndtryk. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det helt centrale omdrejningspunkt i ceremonien er, at man skal skrive under på, at man vil overholde grundloven. Dermed også at man tager selve fundamentet af frihedsrettigheder til sig - herunder ligestilling.

- Så synes jeg bare, at det er helt naturligt, at man oven på det giver borgmesteren hånden og hilser respektfuldt på den måde, vi har gjort i mange hundrede år.

- Men er der ikke en pointe i, at det ikke er en kommunal opgave at sikre, om der bliver givet et håndtryk?

- Igen, der ligger meget mere i denne ceremoni end bare et håndtryk. Man skal skrive under på, at man vil overholde grundloven. Jeg synes, at det er meget nemt at koge det ind til et håndtryk. Men jeg synes, at det er helt på sin plads at forlange, at man skal give et håndtryk. Her i Danmark er det en respektfuld måde at hilse på hinanden, lyder det fra Inger Støjberg.

* * *

Regeringen: Håndtryk er 'symbol'

Det står direkte i lovteksten bag håndtrykskravet, som Ekstra Bladet har læst, at det kontroversielle krav for nye statsborgere rent faktisk er symbol-lovgivning.

'Denne symbolske handling udtrykker den særlige respekt for det danske samfund, som efter regeringens opfattelse bør være forbundet med det at blive tildelt dansk statsborgerskab.'

'Samtidig vil vedkommende symbolsk signalere, at vedkommende har taget det danske samfund og danske værdier til sig’.

Af teksten, som i næste uge sendes i høring, fremgår endvidere, at håndtrykket ses som en 'grundlæggende dansk kulturnorm’.

I lovforslaget står dog også, at borgmestre kan sætte deres ansatte til at udføre håndtrykket.

Det fremgår nemlig ikke af lovteksten, at det absolut skal være borgmesteren, der trykker nye statsborgeres hænder.