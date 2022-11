Oprøret ulmer: Skæbnemøde for Pape

Hver en sten. Hvordan kunne det gå så galt?

Det Konservative Folkeparti var højt at flyve, men faldt tung på valgdagen. Derfor er de konservative i kulissen i gang med det dybe arbejde. Og det inkluderer at overveje, om Søren Pape er den rette formand.

Sådan lyder det nu fra et medlem af forretningsudvalget i Det Konservative Folkeparti. Hvem og hvad er ansvarlig for det elendige valgresultat?

Det oplyser Jesper Roulund, medlem af udvalget.

- Nu evaluerer vi, og så må vi jo se på resultatet. Der må jo være begået fejl, siden vi er endt dér, hvor vi er. Jeg har min personlige mening. Det har andre nok også. Summen af de meninger må blive afgørende for konklusionen.

Han oplyser, at forretningsudvalget mødes 25. november. Dagen efter, 26. november, træder hovedbestyrelsen sammen i Nordsjælland.

Mødet bliver afgørende.

- Jeg er ikke sikker på, at vi har nok materiale på det tidspunkt. Men nu må vi se, siger Jesper Roulund.

Uopretteligt

Ekstra Bladet har talt med flere K-kilder for slukkede mikrofoner. Og Papes fremtid ser ikke lys ud.

En central konservativ folketingskandidat mener, at problemerne startede, allerede da Pape ændrede mening i forhold til Claus Hjort Frederiksens immunitet.

- I virkeligheden blander man sig i magtens tredeling, og det tror jeg også, at de fleste konservative mener, hvis de tænker over det. Han havde jo de rigtige tanker og overvejelser, og så lod han sig banke på plads. Den episode og så det faktum, at han ikke kunne få lagt en sag ned, gør jo, at de fleste ikke ser ham som en leder. Og det er uopretteligt. Så kan man være nok så flink og rar, men nu er bølgen gået i gang, lyder det.

En anden konservativ topkilde med indsigt og erfaring fra partiets årelange stridigheder om formandsposten betegner møderne i slutningen af november som ’en slags deadline’ for Søren Pape Poulsen og Søren Vandsø, generalsekretær.

Mødet bliver partiets ’mulighed for alvorligt at tage stilling til, hvad man skal frem mod næste valg. Også når det handler om identiteten på formanden og generalsekretæren’ samt deres rådgivere, lyder det fra kilden, der dog udtrykker tvivl om, hvorvidt tålmodigheden i baglandet rækker flere uger endnu.

Tonedøv

Den tidligere konservative darling Connie Hedegaard har tidligere onsdag kaldt det 'tonedøv timing' at sætte topskatten i spil, som Pape gjorde kort før valget. I baglandet ulmer utilfredsheden med formanden fra flere sider.

- Jesper Roulund, tror du, tålmodigheden i partiet rækker til den her lidt længere evaluering?

- Det vil jeg håbe. Hvis det endelig skal være, så bliver formanden valgt på landsrådet. Hverken i hovedbestyrelsen eller i forretningsudvalget.

- Jeg er ikke tilfreds med valgresultatet, men vi skal ikke have en afklaring inden for et par dage. Vi skal i proces og finde ud, hvad der skete. Og hvem er ansvarlig for dét, som skete.

- Rådgivningen af formanden, har den været god nok?

- Der skal evalueres på krisehåndteringen. Det ville være useriøst andet. Vi skal have afklaret, hvilken rådgivning der er blevet givet til partiledelsen. Det er klart. Hvordan håndterer man det, når der kommer sager? Med al ære og respekt for det, I har skrevet, så er det i bund og grund ligegyldigheder. Håndteringen er ofte vigtigere end selve sagen.

- Hvordan så med formandsposten?

- Det må blive næste skridt, hvis vi finder ud af, at der er noget, som er gået galt. Et skidt ad gangen. Folk må væbne sig med tålmodighed, siger Jesper Roulund.