Opsang fra rød kammerat: Sæt nu foden ned, Mette

To af hovedarkitekterne bag det pressede sundhedsvæsen, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, kryber udenom at påtage sig ansvaret for dårligdommene

Mette Frederiksen tøver med at tage afstand fra kontroversiel melding fra udenrigsministeren. Pia Olsen kræver handling fra sin mangeårige makker. Statsministeren lader Løkke danse på bordene, konstaterer Morten Messerschmidt

Nu går den ikke længere.

Lars Løkke Rasmussens soloridt har nået et punkt, hvor SF's leder, Pia Olsen Dyhr, har fået nok.

Opsangen er opsigtvækkende, da hun igennem fire år har stået last og brast med Mette Frederiksen.

SF-bossen kommer ud af busken, fordi Lars Løkkes lufter tanker om en ældrepleje, hvor de med luft i økonomien skal til at betale mere selv.

- Mette Frederiksen svarer ikke klart på det her. Det står i skærende kontrast til Lars Løkke, der har været så klar. Han ønsker brugerbetaling i vores ældrepleje. Et stærkt velfærdssamfund uden et A- og B-hold kræver, at der ikke er brugerbetaling.

- Stoler du egentlig på, at Mette Frederiksen stadig har styr på, hvad der foregår i regeringen, hvor Løkke jo mener en masse ting?

- Lars Løkke er meget fremme i skoene. Det gælder Kina, EU, ældrepleje og brugerbetaling. Listen er lang. Derfor må man håbe, at statsministeren vælger at træde i karakter meget snart.

- Hvad forventer du mere konkret?

- Hun skal sætte foden ned og meget klart sige, at selvfølgelig skal vores ældrepleje ikke være et sted, hvor man som ældre menneske skal have penge op af lommen.

- Har du stadig så godt et forhold til statsministeren, at du af andre kanaler kan sige de her ting, så hun måske bedre forstår problemet?

- Jeg tror ikke, statsministeren er i tvivl om, hvad jeg synes om det her.

Mærkelig benægtelse

Ekstra Bladet taler med SF-lederen efter spørgetimen i Folketingssalen, hvor Mette Frederiksen ikke svarede klart på, hvad regeringen mener.

- Den her regering ønsker et stærkt offentligt velfærdssamfund, hvor det ikke er pengepungen, der bestemmer din skolegang, sagde Mette Frederiksen uden at adressere Løkkes udtalelser.

Helt sort blev det, da statsministeren i Folketingssalen påstod, at Løkke slet ikke havde talt om brugerbetaling i interviewet med Avisen Danmark.

- Jeg tror ikke, udenrigsministeren foreslår brugerbetaling. Det gør regeringen ikke. Det er ikke noget, vi har diskuteret på noget tidspunkt. Men jeg skal da være ærlig at sige, at vi har en diskussion mellem regeringspartierne om, hvad det er, vi vil have i fremtiden, svarede Mette Frederiksen på spørgsmål fra DF-leder Morten Messerschmidt.

Løkke var ellers ret klar i spyttet i weekendens interview.

- Hvordan sikrer vi, at alle får en ordentlig ældreomsorg? Det kan være, at jeg må betale noget af min egen lomme, fordi jeg får en røvfuld penge med i pension. Er der nogen, der tør snakke om det i dag? Nej, det er der ikke, lød det.

Har hun sluppet tøjlerne?

DF-formand Morten Messerschmidt undrer sig over statsministerens tågede meldinger.

- Man får indtryk af, at det er en statsminister, der er ved at slippe tøjlerne, når hun lader en tidligere statsminister køre på frihjul.

- Hvem er det egentlig, der sætter kursen i regeringen? Løkke siger det her, og så taler Mette med uld i mund og lader Løkke danse på bordene, siger Morten Messerschmidt.