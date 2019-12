Opsang til Margrethe

Alternativet opfordrer Dan Jørgensen til at tage Kongehuset i klimaskole

- Vi skal have omtanke for fremtiden. Vi skal tænke os om i tide.

Sådan lød det i Dronningens nytårstale anno 2018 med direkte adresse til klimakrisen. Men som Ekstra Bladet har afsløret, så sviner de kongelige selv igennem.

Eksempelvis har de kongelige fløjet med forsvaret beskidte helikopter over 50 gange de seneste to år. I årene 16 og 17 fløj de blot godt 30 gange. Altså næsten en fordobling midt i en klimatid.

Samtidig står deres specialbyggede luksustogvogn nærmest ubrugt hen. Blot tre gange de seneste to år er den blevet luftet med kongelige passagerer.

Derfor opfordrer Rasmus Nordqvist, Alternativets klimaordfører og kandidat til posten som partiets nye politiske leder, til grøn handling i Kongehuset.

- Når man snakker om noget udadtil, så skal man selvfølgelig og så se på, hvad man kan ændre i Kongehuset.

- I kan hos Ekstra Bladet pege på nogle transportbehov hos Kongehuset, som man godt kunne kigge alvorligt på. Kan det ikke gøres bedre?, spørger han de royale medlemmer.

Konkret ønsker han, at klimaminister Dan Jørgensen (S) hæver en pegefinger over for Margrethe og co.

- Det vil være oplagt, hvis klimaministeren i den ene eller anden form rejste spørgsmålet i forhold til Kongehuset. Vi skal allesammen handle på det her. Det skal vi, siger han.

Alle skal bidrage til klimakampen, siger Rasmus Nordqvist. Foto: RitzauScanpix

Engagement forurener

På Twitter er Dansk Folkepartis Søren Espersen stærkt fortørnet over Ekstra Bladets afsløring af de kongelige klimahyklere. Men den kongetro MF'er har ikke besvaret Ekstra Bladets opkald i løbet af søndagen.

Hos Venstre er klimaordfører Thomas Danielsen slet heller ikke villig til at løfte pegefingeren over for Kongehuset.

- De har noget andre rejsekrav end os almindelige mennesker andre for at få tingene til at hænge sammen, siger han.

- Ta' eksempelvis Royal Run. Det er altså svært at nå hele landet med tog på én dag..

- Men er det ikke unødvendigt at flyve rundt i et lille land som Danmark på almindelige ture?

- Jeg kan jo tage mig selv som eksempel, hvis vi er et helt folketingsudvalg, der skal til Læsø, så er det ikke realistisk, at vi alle tager toget. Så tager vi til Roskilde og flyver derfra.

- Så I Venstre elsker i Kongehuset så højt, at de kan svine, alt det de vil?

- Jeg har ikke indsigt i de kongeliges kalender. Dét, jeg udtaler mig om, er ikke enkeltbegivenheder. Jeg kan bare udtale mig generelt.

- Så spørger jeg generelt: Må de kongelige flyve alt det de vil i helikopter uden at skele til klimaet?

- Rent juridisk ja. Men det er ikke det, de gør. Det er klart, der er ikke nogen lov, der forbyder nogen i kongehuset at rejse på bestemte måder. Ligesom der ikke er nogen lov, der forbyder folketingsmedlemmer eller statsministeren at rejse på bestemte måder.

- Men alle tænker over, hvordan de rejser. Og jeg kan ikke svare dig på, hvordan statsministeren eller kongehuset rejser, siger Thomas Danielsen.

- Hvor meget betyder det, at jeg spørger til Kongehuset og ikke en socialdemokratisk minister?

- Det betyder ikke noget. Jeg blander mig ikke i, hvordan andre rejser.

- Synes du virkelig, at det ser ud som om Kongehuset overvejer deres klimaaftryk?

- Det ved jeg, de gør. Det er noget, de engagerer sig meget i. Eksempelvis FN's klimamål, hvor vi arbejder sammen.

- Ja, de engagerer sig, men synes du, det ser ud som om, de sætter handling bag ordene?

- Jo flere møder man engagerer sig i, jo flere rejser skal de på, lyder det fra Thomas Danielsen.

Her er kongehusets grønne ord Dronningen til metro-åbning i 2019 - Ingen ved, hvordan hovedstaden vil se ud om 100 år. Men vi ved, at disse tunneller vil sno sig under byen og tilbyde hurtig og bæredygtig transport til mennesker i generationer fremover. Foto: Anthon Unger Dronningens nytårstale i 2018: - Derfor skal vi lytte opmærksomt til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre balancen i naturen. Vi skal have omtanke for fremtiden. Vi skal tænke os om i tide. - I Grønland smelter isen. Her er forandringerne også tydelige. Foto: Mads Nissen Dronningen til Kinas præsidentpar i 2012 - I disse år er ingen udfordring vel mere aktuel end klimaforandringerne og global opvarmning. Her har Danmark og Kina meget at vinde ved at stå sammen i bestræbelserne på at imødegå klimaforandringer. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix Kronprinsen ved polsk statsbesøg i 2019 - Energi og klima er særligt vigtige områder i det dansk-polske forhold. Danske og polske virksomheder tager nu hinanden i hånden for at udvikle offshore-vindmøller i Østersøen. - Det er en win-win-situation - ikke kun for Polen og Danmark, men også for det globale klima. Kronprinsen er i øvrigt protektor for State of Green – et dansk offentligt-privat partnerskab, der sætter fokus på globale klima- og miljøudfordringer. Foto: Kacper Pempel/Ritzau Scanpix Kronprinsessen Houston, Texas 2019 - Jeg tror roligt, at man kan sige, at Danmark i dag er den globale leder inden for bæredygtig energi. - Vi holder stolt verdensrekorden for at have mest vindenergi i vores energisektor svarende til mere end 40 procent sidste år. Foto: Daniel Kramer/Ritzau Scanpix