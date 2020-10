Opslaget alle taler om: Kaldte ham 'dejlige mand'

Et mere end fire år gammelt opslag på Facebook, hvor Katrine Robsøe kalder Morten Østergaard 'dejlige mand' skaber debat på de sociale medier. Det sker efter, at det er blevet offentligt kendt, at hun mindre end et år forinden var blevet krænket af ham

Mindre end et år efter, at Katrine Robsøe blev krænket af Morten Østergaard, lagde hun et opslag på Facebook.

Det mere end fire år gamle opslag har nu sat de sociale medier på den anden ende.

I opslaget deler Katrine Robsøe et billede af hende og Morten Østergaard. I teksten til billedet kalder hun den tidligere formand 'dejlige mand' og giver udtryk for, at de har haft en hyggelig køretur sammen til et partimøde i Østjylland.

Og det mener mange brugere på Facebook og Twitter ikke hænger sammen med den klage, hun indgav mod selv samme mand blot et par måneder efter opslaget i sommeren 2016.

Blandt andre Jan Schouby, der er chefredaktør på Århus Stifttidende, har delt opslaget.

'Valgte Katrine Robsøe et år efter hun blev meget krænket af Morten Østergaard at tage på biltur alene med manden, som hun i opslaget ovenikøbet beskriver som dejlig? Enten var krænkelsen til at overskue eller måske andre årsager til at stå frem. Mærkeligt er det i hvert fald,' skriver han i et tweet.

Det har fået flere andre til at tørne mod ham, hvor flere beskylder ham for ikke at forstå, hvordan krænkelser og overgreb opleves, ligesom flere siger, at han 'victimblamer' Katrine Robsøe, og skriver at det netop er sådan, seksuelle krænkelser fungerer - at der er et skævt magtforhold, som betyder, at den krænkede part har svært ved at sige fra.

Sådan hænger det sammen I efteråret 2015 blev Katrine Robsøe krænket af Morten Østergaard, da hun var studentermedhjælper i Radikale Venstre.

I maj 2016 deler hun et opslag på Facebook, hvor hun kalder Morten Østergaard 'dejlige mand'. Det opslag vækker nu debat på de sociale medier.

I sommeren 2016 indgiver Katrine Robsøe en klage mod Morten Østergaard. Hun skriver senere i et andet opslag på Facebook, at de to har haft et godt samarbejde efter krænkelsen.

17. september 2020 fortæller Katrine Robsøe om krænkelsen til Sofie Carsten Nielsen.

12. oktober 2020 offentliggør hun på Facebook, at hun er en af de kvinder, der er blevet krænket af den tidligere politiske leder Morten Østergaard.

Andre hæfter sig mere ved ordvalget, Robsøe bruger i opslaget. De mener, at det mere præcist er hendes måde at formulere sig på, der ikke hænger sammen med den klage, hun kort tid senere indgiver.

Et godt samarbejde

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katrine Robsøe for at få afklaring på, hvad hun selv tænker om opslaget. Hun er ikke vendt tilbage.

Men i hendes opslag fra mandag aften, hvor hun trådte frem og fortalte, at hun var en af de kvinder, der var blevet krænket af Morten Østergaard, skriver hun netop om deres efterfølgende samarbejde.

'Morten og jeg kom videre. Vi har haft et godt samarbejde, og han har også for mig været en god politisk sparringspartner,' skriver hun blandet andet.

Ekstra Bladet har ligeledes uden held rettet henvendelse til Morten Østergaard, som er sygemeldt.