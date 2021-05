Optagelse afslører: Sælger adgang til top-ministre

Siddende i sin ministerstol i den karakteristiske røde bygning, som huser Finansministeriet, er Nicolai Wammen klar til at deltage i endnu et møde i Socialdemokratiets hemmelige erhvervsklub, Erhvervsforum Vækst DK.

Det er torsdag 6. maj, klokken er 17.30, og den står på virtuelt møde. Med på skærmen er ca. 50 deltagere.

De fleste er direktører eller formænd for nogle af Danmarks største virksomheder, interesseorganisationer, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.

Alle har de betalt 20.000 kroner for at være med i erhvervsklubben, som denne torsdag giver eksklusiv adgang til landets finansminister.

De har købt sig adgang til virtuel audiens med finansministeren. Direkte fra ministerkontoret i Finansministeriet.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en optagelse fra mødet og kan på den baggrund afsløre detaljer fra pengeklubbens eksklusive møde med finansministeren. Samme pengeklub, som tidligere ved flere lejligheder har haft glæde af at mødes med statsminister Mette Frederiksen.

Svært at definere

Blandt deltagerne på torsdagens møde er André Rogaczewski, administrerende direktør Netcompany, Torben Möger Pedersen, administrerende direktør Pensiondanmark, Michael Rasmussen, koncernchef Nykredit, og politisk konsulent i Autobranchen Nicolai Fiil.

Direkte adspurgt, om det var socialdemokraten Nicolai Wammen eller finansminister Nicolai Wammen, som medlemmerne af pengeklubben traf, svarer sidstnævnte:

- Det er svært at definere, fordi der blev talt om emner, der både vedrører Socialdemokratiet og politik generelt.

En anden mødedeltager, direktør i Rejsearrangører i Danmark Henrik Specht, bemærker, at han ikke tror, 'man helt kan skelne mellem de forskellige roller.'

Bødskov var med

Denne dag begynder seancen ikke til tiden, fordi erhvervsklubbens formand og mødeleder, den tidligere overborgmester i København Jens Kramer Mikkelsen (S) er forsinket.

Kl. 17.40 sætter Jens Kramer Mikkelsen sig til rette foran computeren. Han byder forsamlingen velkommen og informerer dem om, at ud over finansministeren er også skatteminister Morten Bødskov og Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, til stede og klar til at bidrage med input.

Wammen usikker på Venstre

Finansministeren lægger ud med en kort status for dansk økonomi. Derefter giver han en kort gennemgang af regeringens infrastrukturplan og regeringens landbrugsudspil.

Han håber i begge tilfælde på brede aftaler. I forhold til landbrugsudspillet er han dog usikker på, om Venstre, på baggrund af partiets elendige meningsmålinger, har den nødvendige styrke til at indgå kompromiser og dermed være med i en endelig aftale.

Lytter regeringen til alle?

Ifølge formand for Transparency international og ekstern lektor i offentlig ret Jesper Olsen er det langtfra uproblematisk, at finansministeren deltager i den slags betalte aktiviteter.

- Hvis Socialdemokratiet ønsker at samle penge ind, må de sende Jesper Petersen (politisk ordfører (S), red.) eller en anden, som alene repræsenterer Socialdemokratiet.

- Hvorfor er det vigtigt?

- Regeringens opgave er at lede landet. Det er ikke at samle penge ind til Socialdemokratiets politiske aktiviteter. Lytter regeringen kun til dem, som betaler 20.000 kr., eller lytter regeringen til alle? Det opstår der tvivl om. Den tvivl svækker tilliden til vores politiske system, siger Jesper Olsen.

Ingen penge til ministre

Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, påpeger, at konstruktionen 'balancerer på kanten af reglerne'.

- Hvis det ikke foregik i den her konstruktion, hvor erhvervsklubben fungerer som mellemmand, ville det være ulovligt. En minister må ikke selv tage 20.000 kr. for et møde, men når det foregår i netværksregi er det lovligt, siger han.

Ønskerne står i kø Medlemmerne af erhvervsklubben er ivrige efter at fortælle finansminister Nicolai Wammen om netop deres mærkesager. Det fremgår af optagelsen, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af. Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Jacob Holbraad, holder et meget langt indlæg, hvor han lobbyer for, at regeringen giver adgang til mere udenlandsk arbejdskraft. Torben Möger Pedersen, administrerende direktør for Pension Danmark, fortæller bl.a., at hans pensionskasse har 'tjent gode penge' på at investere i byggeprojekter for velhavere, men han frygter, at det kan bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft i byggebranchen. Thomas Damkjær Petersen, formand for Akademikernes A-kasse, efterspørger, at regeringen forbedrer dagpengesystemet. Det understreger finansministeren, at regeringen ingen planer har om. Erik Bredholt, bestyrelsesformand i Danish Crown, advarer regeringen om, at det vil koste mange arbejdspladser i slagteribranchen, hvis regeringen indgår en landbrugsaftale, som lægger yderligere byrder på landbruget, end det som er lagt op til i regeringens udspil. Medlem efter medlem får ordet. De fremlægger deres ønsker over for finansministeren, som var han en anden julemand. Finansministeren noterer flittigt spørgsmål og input fra pengeklubbens medlemmer ned. Kl. 19.10 slutter mødet. Jens Kramer Mikkelsen siger tak for i aften og udtrykker håb om, at pengeklubben kan mødes fysisk næste gang.

De var blandt deltagerne Disse personer og virksomheder er Ekstra Bladet bekendt med, er medlemmer af Socialdemokratiets pengeklub, Erhvervsforum Vækst Dk, og var med på mødet med Wammen. Det er ikke en fuldstændig liste. André Rogaczewski, medstifter og administerende direktør i Netcompany Mads Christian Friis, ReKom Group Berit Toft Fihl, chef for public affairs hos Lederne Tina Buhl, government & public Affairs chef hos Janssen Inc. Charlotte Jepsen, CEO at FSR - Danske Revisorer Erik Bredholt, bestyrelsesformand Danish Crown Esben Sverdrup-Jensen, direktør Danmarks Pelagiske Producentorganisation Gert Rinaldo Jonassen, ordførende direktør, Arbejdernes Landsbank Henrik Specht, direktør, Rejsearrangører i Danmark og Keypoint, generalkonsul i Gambia Ida Sofie Jensen, koncernchef Lægemiddelindustriforeningen Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA John Wagner, administrerende direktør Samvirkende Købmænd. Kent Damsgaard, administrerende direktør i Forsikring og Pension Lars Hansen, formand, Maskinmestrenes Forening Michael Rasmussen, koncernchef, Nykredit Nicolai Fiil, politisk konsulent & direktionsassistent hos AutoBranchen Niels Hald direktør i Bryggeriforeningen Nikolaj Heltoft, kommunikationschef hos Refshaleøens Ejendomsselskab A/S Poul Mollerup, Administrerende direktør, Dansk Advokater Rikke Fie Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark Thomas Damkjær Petersen, formand for Akademikernes A-kasse Tine Kirk Pedersen, direktør i Danske Havne Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør, Tekniq arbejdsgiverne Vis mere Vis mindre

Kasket-forvirring hos Wammens folk

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet finansminister Nicolai Wammen om sin deltagelse i mødet i Erhvervsforum Vækst DK fra sit ministerkontor. Derfor kontaktede vi Finansministeriets pressekonsulent, der dog fortalte, at selvom mødet var foregået på finansministerens kontor, var det alene noget, Socialdemokratiet kunne hjælpe med.

Derfor kontaktede Ekstra Bladet også Socialdemokratiets pressechef, Mikkel Harboe, for at høre, om han kunne skaffe et interview med landets finansminister om sin deltagelse i mødet fra ministertaburetten.

Ud over at sende en kopi af håndbog for ministerhverv, hvor der står, at ministre godt må deltage i partiarrangementer fra ministerkontorer, har det ikke været muligt at få Nicolai Wammen til at svare på, om medlemmer køber sig adgang til ham som socialdemokrat eller som finansminister.

S: Coronahensyn

Partisekretær Jan Juul Christensen skriver i stedet i en mail:

'Der er intet unormalt i, at en regerings ministre, som også er medlemmer af både partiet og af Folketinget, holder oplæg for forskellige netværk fra både erhvervsliv, fagbevægelsen og civilsamfundet. Ifølge reglerne er det fuldt tilladt at bruge ministeriets lokaler til at afholde møder, hvor ministeren deltager i regi af partiet. Og i en tid med coronarestriktioner er det helt naturligt at afholde virtuelle møder fra sit kontor.'

Direktør: Jeg har stor interesse for politik Pr-foto: Keld Navntoft Ekstra Bladet har talt med John Wagner, adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, om hans medlemskab af den socialdemokratiske erhvervsklub. - Hvad er baggrunden for, at du er medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub? - Jeg har beskæftiget mig med erhvervspolitik de sidste 26 år og har derfor en stor interesse for politik. Derfor har jeg valgt at være medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub - ligesom jeg er medlem af den konservative erhvervsklub. - Hvad var dit formål med at deltage i mødet med Wammen i sidste uge? - Det samme som alle de andre gange, jeg efterhånden i adskillige år har været medlem af erhvervsklubberne. Det er meget givende og befriende, at en ledende politiker får lejlighed til at stille sig op og give en orientering fra Christiansborg. Det er ikke, fordi de afslører de store nyheder for sådan en som mig, der følger meget med i politik. Men man får samlet op på, hvad der er de store temaer i øjeblikket, hvad man håber at blive færdige med inden sommerferien osv. - Da vi typisk er erhvervsfolk allesammen, koncentrerer de efterfølgende spørgsmål sig typisk om den økonomiske situation og erhvervspolitiske initiativer. Det er faktisk ret udramatisk. - Handler det for dig også om at fremme dine egne interesser? - Selvfølgelig tager jeg nogle temaer op, når jeg kommer i erhvervsklubberne. Det kan være grænsehandel, forholdene i landdistrikterne eller evaluering af planlovgivning. Hvis jeg føler, at det er naturligt at tage temaer op, der er væsentlige for mine medlemmer, benytter jeg mig selvfølgelig af lejligheden. - Vurderede du, at du var i dialog med socialdemokraten Nicolai Wammen eller finansministeren? - Hvis jeg husker det rigtigt, var måden han svarede og redegjorde på, ligesom dengang han sad i opposition. Jeg var medlem af Socialdemokratiets erhvervsklub, dengang man var i opposition, så for mig har det ikke noget at gøre med, om man er i regering eller opposition. For mig handler det om, at det er centrale partier, som er med til at påvirke den politiske dagsorden.