Optur eller røvtur? Krig om din pension

Det bliver særdeles svært at gennemføre det store socialdemokratiske slagnummer om en pensionsaftale, erkender beskæftigelsesministeren i et interview med Ekstra Bladet

Peter Hummelgaard (S) har medbragt et særligt billede, som skal hænge på hans ministerkontor i Beskæftigelsesministeriet.

Motivet er ikonisk: Fodboldspilleren Preben Elkjær er blevet fanget af kameraet, lige efter han har brændt det straffespark, der gør, at Danmark taber i EM-semifinalen til Spanien i 1984.

En slukøret Elkjær har fået hul i bagdelen af sine shorts. Det er ren røvtur for den danske stjerne.

Men vil billedet også ende med at blive symbolsk for den nye beskæftigelsesminister?

Ligesom det danske landshold i 1984 er Peter Hummelgaard på en særdeles svær mission: Han skal forsøge at gennemføre det store socialdemokratiske løfte om en nedsat pensionsalder for danskere med mange år på arbejdsmarkedet.

Kold skulder

Der er udsigt til en regulær pensionskrig, som bliver skudt i gang, når Hummelgaard og statsminister Mette Frederiksen afholder det første møde om sagen med arbejdsgiverne og fagbevægelsen torsdag i næste uge.

Dansk Arbejdsgiverforening har allerede givet den socialdemokratiske plan en kold skulder.

Og ikke nok med det: Det bliver særdeles besværligt for Socialdemokratiet at skaffe flertal for deres pensionsforslag i Folketinget.

Dansk Folkeparti har nemlig slået fast, at de ikke har i sinde at kaste den nødvendige redningskrans ud for Socialdemokratiet.

– Vi er meget bevidste om de meget store udfordringer, der er i det her. Både de tekniske, de politiske og de parlamentariske. Det her er ikke noget, vi kan gøre med et fingerknips, slår Peter Hummelgaard da også fast, da Ekstra Bladet møder ham på ministerkontoret.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke nemmere

Han vælger dog at se positivt på mulighederne.

– Jeg har noteret mig, at Dansk Folkeparti har lavet en hjemmeside, hvor de er meget optændte på, at der skal komme en differentieret pensionsalder. De tæller i hvert fald dagene for, hvornår vi lægger noget frem. Det tolker jeg som udtryk for en stor velvilje hos Dansk Folkeparti.

– Men DF har også sagt, at de ikke vil opsige velfærdsforliget (som betyder, at pensionsalderen stiger i takt med den gennemsnitlige levealder, red.) i denne regeringsperiode, som de mener, er en forudsætning for en aftale?

– Jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at Dansk Folkeparti – eller andre partier, for den sags skyld – skulle sige til mange af disse mennesker, at der desværre ikke kan komme en løsning til dem, fordi der er forskellige fortolkninger af, hvad der er forligsbundet.

– Vi har fokus på den politiske substans, og så vil vi prøve at finde et flertal for det. Meldingerne har ikke gjort det nemmere for os, men vi vil blive ved med at vende tilbage til det.

Bebrejd de andre

– Det her har været det helt store slagnummer i jeres valgkamp, og du anerkender selv, at der er mange udfordringer forude. Risikerer I ikke at rende ind i et gedigent løftebrud?

– Det med løftebrud er en mærkelig parallel. Regeringens løfte har været, at vi vil kæmpe nat og dag for det her – det gør vi allerede. Vi kommer til at lægge forslag frem om det her, men vi kan ikke udstede nogen garantier for, hvordan Folketingets øvrige partier stiller sig.

– Men I har sendt et signal om, at nu kommer der til at ske noget for disse mennesker. Det er jo langtfra sikkert?

– Sådan er det jo, når man har mindretalsregeringer. Men nu er vi i regering og har regeringsapparatets styrke til at få lavet det, der forhåbentlig bliver et rigtig godt forslag. Det håber vi så, at et flertal i Folketinget vil se positivt på. Men hvis der ikke er et flertal for det, er det jo ikke den siddende regeringen, folk skal bebrejde, men de partier, som stemte imod.

I den socialdemokratiske kampagne for en lavere pensionsalder lyder det bl.a., at det nu er ’Arnes tur’. Men det er usikkert, om planen, der skal hjælpe Arne og andre nedslidte danskere, bliver til noget Pr-foto

Ministerens opfordring: Gem kuglerammen væk

Hvem skal være omfattet af den socialdemokratiske pensionsplan?

Mette Frederiksen er blevet konfronteret med spørgsmålet gentagne gange i valgkampen mildest talt uden at give et entydigt svar.

Vil Peter Hummelgaard mon komme det nærmere, nu hvor de hårde forhandlinger snart skal begynde?

– Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at pensionsalderen skal stige, i takt med at vi lever længere. Så det er indlysende ud fra en retfærdighedsbetragtning, at de mennesker, der er startet tidligst på arbejdsmarkedet og har en tendens til at blive slidt ned – det er mange af dem, der har korte uddannelser og lave lønninger – de skal have en mulighed for at trække sig tidligere tilbage, siger han.

– Skal jeres aftale så målrettes de faglærte og ufaglærte grupper?

– Den svære tekniske øvelse – som vi langsomt er gået i gang med, efter at vi har overtaget regeringsmagten – er at få det indrettet på en sådan måde, at vi rammer dem, vi lige præcis synes, fortjener det.

– Meget af det handler om at se på, hvor mange aktive år folk har haft på arbejdsmarkedet. Vi ved, at de, der er startet tidligst på arbejdsmarkedet, også ofte er dem, der har en tendens til at blive slidt ned.

– Kontoransatte og ledere er blandt de grupper, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. Ender det ikke med at være folk, der reelt ikke er nedslidte, som kan nyde godt af jeres tilbud?

– Idéen med vores model er, at folk skal kunne forlade arbejdsmarkedet, inden de er nedslidte. Finansministeriet har regnet ud, at frem mod 2080 vil en fjerdedel af arbejdsstyrken forlade arbejdsmarkedet på førtidspension i takt med den stigende pensionsalder. Det er, fordi folk er nedbrudte, og det er ikke sådan, vi synes, man skal forlade arbejdsmarkedet.

Ihærdigt arbejde

– Jeg tænker, at mange, der er slidte efter et langt arbejdsliv, er interesserede i at vide, om de er omfattet af den aftale, I vil lande. Skylder I ikke dem et svar nu og her?

– Vi skylder dem at arbejde ihærdigt for, at der overhovedet kommer en løsning – både teknisk og parlamentarisk. Når man hører på de politiske kommentatorer, så bliver det ofte ligesom en fodboldkamp – enten er jeg og regeringen en succes, hvis det lykkes, og omvendt vil vi ikke være en succes. Men for mig handler det om de pågældende mennesker.

– Det kan gøre en stor forskel for folk, om kriteriet for den særlige pension er 40 eller 45 år på arbejdsmarkedet, og om de kan gå fra tre eller fem år tidligere. Skal folk, der sidder med kuglerammen fremme, ikke snart have en vished?

– Jeg tror, at man skal gemme kuglerammen væk lidt endnu og give de drøftelser med arbejdsmarkedets parter, som vi synes er vigtige, noget tid. For det her er svært. Og vælgerne har ikke sammensat Folketinget på en måde, som gør det nemmere, siger Peter Hummelgaard.

Peter Hummelgaard erkender, at det bliver svært at gennemføre den socialdemokratiske pensionsplan, da han tager imod Ekstra Bladet på ministerkontoret. Foto: Tariq Mikkel Khan

Passer pengene? ’Det er sådan set ganske pænt’

– Peter Hummelgaard, der er afsat tre mia. til jeres plan. For det beløb vil små 3000 fuldtidsbeskæftigede kunne gå fra tre år tidligere. Det lyder ikke som alverden?

– Ud af en arbejdsstyrke på ca. 40.000 fuldtidsansatte pr. årgang er det sådan set ganske pænt.

– Så I vil være fint for jer, hvis under hver tiende kan gå tidligere fra?

– Jeg kan ikke lægge mig fast på det, men som jeg ser arbejdsmarkedet og hører fra folk, så vil de gerne have denne rettighed, men de fleste vil allerhelst – hvis de har mulighed for det – blive. En stor del af opgaven ved at skabe en differentieret pensionsalder handler også om at skabe ordentlige og værdige måder, hvor folk kan blive på arbejdsmarkedet. Jeg tror, at man kan ende med at blive overrasket over, hvor få der måtte benytte sig af ordningen. Det håber jeg i hvert fald.

Den nedslidte sosu-asistent Bente tror ikke på, at S-pensionsplanen bliver til noget, før hun ser det. Foto: Olivia Loftlund

Bente venter stadig på hjælp: 'Jeg tror ikke på det, før jeg ser det'

– Selv om de siger, at de gerne vil gennemføre det nu, så tror jeg ikke på det, før jeg ser det.

Sosu-assistenten Bente Surel Hansen tager det overhovedet ikke for givet, at Socialdemokratiet kommer igennem med deres storstilede pensionsplan.

58-årige Bente har været på arbejdsmarkedet, siden hun var 16 år.

Hun har slidgigt og har de sidste 20 år taget receptpligtigt smertestillende medicin mod sine rygsmerter.

Med andre ord er Bente umiddelbart lige i den målgruppe, som Socialdemokratiet vil hjælpe med pensionsplanen.

Hun lægger ikke skjul på, at partiet har forpligtet sig til at levere en aftale, der bl.a. kan hjælp hende.

– Ellers er det løftebrud, konstaterer hun.

Vil føle sig snydt

Bente er blandt de danskere, der troligt har betalt ind til sin efterløn gennem årene.

Hun ser hun frem til at få svar på, om den socialdemokratiske plan også vil nedsætte efterlønsalderen for folk som hende.

– Hvis de vil sætte folkepension ned til 64 år, så ville jeg da håbe, at jeg kunne gå fra før, når jeg betalt ind til efterlønnen. Ellers føler jeg mig lidt snydt, siger hun.

I Beskæftigelsesministeriet er Peter Hummelgaard ikke meget for at udstede nogen garantier om en nedsættelse af efterlønsalderen for særlige grupper.

– Det har vil slet ikke overvejet eller lagt os fast på, siger han.

– Der vil vel ikke være en gevinst at hente for Bente, hvis efterlønsalderen ikke tilsvarende bliver sat ned?

– Gevinsten for hende er vel stadig, at hun kan trække sig tidligere tilbage, og at hun gør det med en efterlønsudbetaling, som vil være højere end folkepensionen.

– Efter min mening er Bente en af de, der har gjort det kloge og har valgt at blive i ordningen, lyder det fra Peter Hummelgaard.

Havnearbejderen Nikolaj Mailand undrer sig over, at der ikke står noget om S-pensionsplanen i det såkaldte forståelsespapir med støttepartierne. Foto: Christer Holte

Havnearbejderen Nikolaj: ’Svært at blive skuffet, når man ikke har nogen forventninger’

Havnearbejderen Nikolaj Mailand på 29 år kan se frem til en pensionsalder på 73,5 år, hvis udviklingen på området fortsætter.

I så fald betyder det rigtig mange år på arbejdsmarkedet, da Nikolaj begyndte at arbejde på havnen som 18-årig.

Skulle den socialdemokratiske plan medføre, at han eksempelvis kan gå fra tre år tidligere, vil det stadig blot være et lille plaster på såret.

Nikolaj vil under alle omstændigheder få et meget langt arbejdsliv. Derfor mener han, at der er brug for store forbedringer af arbejdsmiljøet, hvis folk som ham skal holde i det lange løb.

Ifølge Peter Hummelgaard har regeringen da også ambitioner om at investere i netop et forbedret arbejdsmiljø.

– Det lyder meget godt, hvis bare ikke det bliver ved snakken, konstaterer Nikolaj om den udsigt.

Skulle have kæmpet mere

I det hele taget finder han det noget usikkert, om Socialdemokratiets pensionsplan bliver gennemført.

Han undrer sig ikke mindst over, hvorfor der ikke står et ord om planen i det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet har udarbejdet med de radikale, SF og Enhedslisten.

– De skulle have kæmpet meget mere for at få det med, siger han og konstaterer om udsigterne til en ny pensionsaftale:

– Det er svært at blive skuffet, når man ikke har nogen forventninger.