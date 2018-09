Ordfører banket på plads af Mette F. efter DF-udtalelser

Alt er ikke fryd og gammen i den socialdemokratiske lejr, selvom det er kongresweekend.

Mattias Tesfaye (S) har nemlig kritiseret et forslag fra Dansk Folkeparti om, at flygtninge skal have en kontant bonus, hvis de ikke lader sig familiesammenføre.

- Det er symbolpolitik, der lugter lidt af Hjallerup Marked. Der er ikke nogen anstændighed i det, siger Tesfaye i Jyllands Posten.

Men den ordlyd er hans formand tydeligvis ikke tilfreds med.

Banket på plads af Mette F.

På Socialdemokratiets kongres lørdag fik Mette Frederiksen (S) nemlig lejlighed til at svare på, om hun også vil kalde forslaget ikke anstændigt:

- Nej, det vil jeg ikke. Jeg har ikke noget behov for at påhæfte forslag en masse ord. Jeg synes, det er bedre at arbejde for at få hjemsendt flygtninge, der ikke har et beskyttelsesbehov end at udstikke en kontant bonus, siger hun.

DF stoler ikke på S

Ordene fra Mattias Tesfaye huer heller ikke DFs udlændingeordfører, Martin Henriksen

- Hvis Socialdemokraterne vil stramme op på udlændingepolitikken og være aktive i forhold til, at der er flere, der bliver sendt tilbage til deres hjemland, er det ikke noget, der ligefrem hjælper, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: DF siger nej til S-plan om jobcentre i Sydeuropa

- Hvis Socialdemokratiet nu igen begynder på at kalde Dansk Folkeparti uanstændige, så skal jeg da ikke lægge skjul på, at jeg synes, det er en kedelig melding, siger han.

- Det virker, som om de er ved at trække lidt i land, i forhold til det samarbejde I har haft på udlændingeområdet de sidste par år?

- Vi har aldrig haft den opfattelse, at vi kunne stole 100 procent på Socialdemokratiet, når det kommer til udlændingepolitik, fastslår han.

- Men jeg synes, at Socialdemokratiet skal spille med åbne kort, og sige det offentligt, hvis vores politik er for vidtgående, siger Henriksen

John har fået nok af DF og Støjberg: Hold kæft og skam jer