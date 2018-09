Ordfører om kæmpe politiaktion: Det virker voldsomt

Politiets jagt på en sort Volvo betød fredag, at landets store færdselsårer blev lammet. Både Storebælts- og Øresundsbroens blev bl.a. lukket i en periode, mens politiets jagtede tre personer ‘i forbindelse med alvorlig kriminalitet’.

Tusinder af danskere mærkede til den storstilede politiaktion, der inkluderede tungtbevæbnet politi. Derfor skal der gerne være en god forklaring på politiets ageren, lyder det fra den radikale retsordfører, Lotte Rod.

- Det virker voldsomt. Som radikal er jeg meget optaget af, at vi ikke ender med at give politiet lov til mere, end der er nødvendigt. Det er derfor, vi er på vagt, når politiet skal have adgang til personlige oplysninger. Derfor kommer jeg også til at følge dette, for der skal være en god grund til at sætte store dele af landet på pause en fredag og i øvrigt ikke informere ret meget, siger Lotte Rod til DR.

Samarbejde med PET

I dag har chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, Københavns Politi, løftet en del af sløret for, hvorfor ordensmagten kørte en historisk omfattende menneskejagt i stilling i flere landsdele.

- Vi har samarbejdet med PET, som frygtede, at folk var truet på livet i Danmark. Vi fik oplysninger om, at den efterlyste Volvo befandt sig på et sted, hvor folkene i den kunne udgøre en fare. Det var derfor, vi satte så stor en aktion i værk, lød det fra Jørgen Bergen Skov, der fortsatte:

- Vi føler os sikre på, at det køretøj med tre til fire personer i, ikke har relationer til den trussel, og deres færden har ikke noget med den sikkerhedssituation at gøre, som vi fik informationer om, fortalte chefpolitiinspektøren på et pressemøde.

Se eller gense hele pressemødet her (Video: Signe Skov)

God forklaring

Over for DR påpeger Lotte Rod, at hun endnu ikke vil bede politiet om en redegørelse til Folketingets retsudvalg. Politiet skal have lov at gøre arbejdet færdigt, understreger hun.

- Det virker voldsomt, men når vi ikke kender detaljerne, er det frækt som politiker at kloge sig på politiets arbejde, mens det foregår. Men som politikere og borgere har vi pligt til løbende at diskutere, hvad det er for et land, vi vil bo i, og hvad politiet skal have lov til.

Retsordføreren peger på, at hun er overrasket over, at politiet i dette tilfælde ikke lever op til et normalt højt informationsniveau.

- De gør et flot stykke arbejde på f.eks twitter. Det er meget direkte og tillidsskabende. Den tillid kommer af, at man som borger forstår, hvad der sker. Derfor har jeg også en forventning om, at politiet kommer med en god forklaring her, siger Lotte Rod til DR.