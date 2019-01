Ordførere optrapper østers-krig: Langer ud efter Eva Kjer

Kritikken hagler ned over fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V). Ordførere på området mener, at hun har trukket en lovproces i langdrag og talt usandt

Fiskeriministeren har fået en række utilfredse ordførere på krogen.

Eva Kjer Hansen (V), der er minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, har nemlig været alt for langsom til at få indført nye kvoter på muslinge- og østersområdet.

Det mener fiskeriordførerne fra Alternativet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Især DF's Ib Poulsen har længe været træt af samarbejdet med Eva Kjer Hansen, men nu melder de andre ordførere sig i koret.

Da Ib Poulsen første gang gik offentligt ud med sin kritik af processen i midten af november, afviste hun at være blevet gjort opmærksom på kritikken før.

- Det er en helt ny kritik, jeg hører nu fra ordførerne, sagde hun 15. november til tvmidtvest.

Men det er ikke rigtigt, hvis man spørger en række fiskeriordførere.

- Det passer simpelthen ikke, når ministeren siger, at det først er i november måned, at man er blevet bekendt med det forhold. Det er hun blevet gjort opmærksom på flere måneder før, siger Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, til Ekstra Bladet.

Ny aftale for muslinge- og østersfiskeri 19. juni 2018 blev Folketingets partier enige om en ny aftale for muslinge- og østerskvoter i Limfjorden. Aftalen betyder, at fiskerne ikke må eje mere end tre muslinge- og østerskvoter. Gør de det, har de indtil udgangen af 2026 til at skille sig af med dem. Loftet var før den nye aftale fire kvoter. Aftalen trådte i kraft 11. december 2018

Hamstrer kvoter

I den tid det tog for loven at træde i kraft, er der en fisker, der har købt kvoter, så vedkommende har mere end de tre, der er det nye loft i aftalen. Det viser et folketingssvar. Fiskeren har til udgangen af 2026 til at skille sig af med de ekstra kvoter.

Og det er grunden til, at flere ordførere nu retter skarp kritik.

- Det havde været ønskeligt, at vi havde haft en fiskeriminister, der havde effektueret det her hurtigere, siger Enhedslistens fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen om forløbet.

Søren Egge Rasmussen kan ikke huske de enkelte møder. Men han mener også, at Eva Kjer Hansen kendte til kritikken lang tid inden november.

- Jeg mener absolut ikke, at hun har ret i, at kritikken var ’helt ny’ for hende i midten af november. Der har været et udbredt ønske om, at det her skulle effektueres hurtigt. Jeg er meget sikker på, at det er blevet sagt ret klart, siger han til Ekstra Bladet.

Alternativets fiskeriordfører Roger Matthisen bekræfter også, at fiskeriministeren er blevet gjort opmærksom på Ib Poulsens kritik før midten af november.

- Jeg hævede den til hende i starten af november. Så at hun først skulle være blevet gjort opmærksom på det midt i november, passer ikke, siger han til Ekstra Bladet.

Ib Poulsen selv bekræfter også over for Ekstra Bladet, at han helt fra august fortalte ministeren, at der var fiskere, der spekulerede i at skaffe sig flere kvoter, inden loven trådte i kraft.

- At kritikken i midten af november skulle være helt ny for ministeren, kan jeg slet ikke genkende.

- Det her er noget, jeg har haft fokus på, siden jeg i sommer blev gjort opmærksom på, at der var fiskere, der spekulerede i at hamstre kvoter, siger han.

Ib Poulsens (DF) samarbejde med fiskeriministeren har længe kritiseret Eva Kjer offentligt. Nu melder flere andre ordfører sig i koret. Foto: Jonas Olufson

Ingen kritik fra K

Konservatives fiskeriordfører Orla Østerby deler dog ikke oppositionen og DFs opfattelse af forløbet

- Ib Poulsen bringer kritikken på banen i november måned, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi har alle sammen været enige om, at aftalen skulle effektueres, men jeg er ikke embedsmand og kan ikke sige, hvor hurtigt de skal gøre det. Der er vi nødt til at stole på, at det går så hurtigt, som det kan lade sig gøre.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Eva Kjer Hansen.