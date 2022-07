Ordførere raser: Reglerne er fuldstændig i skoven

Reglerne for familiesammenføring bør laves om, mener ordførere fra to af regeringens støttepartier

Lørdag rejste den dansker forsker Mads Rønne sammen med sin kone og tre børn tilbage til USA. Mads' kone har nemlig fået afslag på familiesammenføring, blandt andet fordi Mads ikke færdiggjorde 1.g i Danmark.

Det vækker stor harme blandt ordførere fra to af regeringens støttepartier, at danske statsborgere, der kan klare sig selv, ikke kan få lov til at leve et familieliv i Danmark.

Vil have regelændring

- De danske familiesammenføringsregler er jo fuldstændig i skoven, lyder det således fra Rosa Lund, der er udlændingeordfører i Enhedslisten.

- Det er som om, at man i forsøget på at have en stram udlændingepolitik også har gjort danskernes kærlighedsliv til udlændingepolitik. Og det synes jeg ikke er i orden, fortsætter hun.

Rosa Lund (EL) mener, at der skal gøres noget ved reglerne om familiesammenføring. Foto: Jens Dresling

Blandt andre Ekstra Bladet har de seneste år sat fokus på, hvordan de strikse regler for familiesammenføring sommetider rammer fuldstændig skævt.

Det fik i begyndelsen af året daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at nedsætte en gruppe bestående af blandt andet juridiske eksperter og repræsentanter fra interesseorganisationer med formålet at afklare, om reglerne fungerer efter hensigten.

Det er endnu uvist, hvad udvalget er nået frem til. Men hos Enhedslisten afventer man dens konklusioner med spænding og håber på en ændring af reglerne.

- Vi arbejder hele tiden i Enhedslisten for at få ændret familiesammenføringsreglerne, og vi har derfor også støttet den arbejdsgruppe, som ministeren har nedsat, siger Rosa Lund.

- Vi venter spændt på, at den snart bliver færdig. Det går jeg ud fra, at den gør på den anden side af sommerferien.

'Helt grotesk'

Hos Radikale Venstre håber man særligt på en revurdering af de såkaldte integrationskrav. Det fortæller politisk ordfører Andreas Steenberg til Ekstra Bladet.

- Det er de her kriterier, som ægtefællerne hver især skal opfylde. I Mads’ tilfælde betød det, at blandt andet fordi han ikke færdiggjorde 1.g i Danmark, kan han ikke få sin kone hertil. Det er en helt grotesk regel, siger han.

Andreas Steenberg mistænker, at det er berøringsangst blandt politikerne, der er skyld i, at der endnu ikke er blevet ændret på loven.

- Hele det her udlændingelovområde er jo fanget i sådan en benlås på Christiansborg, hvor ingen tør lave noget om, fordi ingen tør blive udråbt som 'slappere' og som nogen, der lemper på området, siger han.

- Så vidt jeg ved, foreslår nogle af organisationerne (der er med til at se reglerne efter i sømmene, red.) netop at fjerne de her integrationskrav. Sådan nogle som Mads og hans familie ville være et kæmpe bidrag til Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Steenberg (RV) fortæller, at en ændring af reglerne bliver en af partiets mærkesager ved det kommende folketingsvalg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der mangler mod

Andreas Steenberg mener, at der særligt mangler mod hos Socialdemokratiet og Venstre.

- Og det er jo fordi, at en ændring vil betyde, at der er flere udlændinge, der kommer til landet. Men i statistikkerne kan man jo se, at ægtefæller til danskere, der kommer her til landet, klarer sig rigtig fint, siger han.

Statistikkerne, som Steenberg henviser til, viser netop, at udenlandske ægtefæller til danske statsborgere er mindre kriminelle end danskerne selv. Desuden er 97,7 procent af arbejdsstyrken i beskæftigelse.

