Oven på mink-bombe: Mette holder pressemøde i morgen

Statsminister Mette Frederiksen vil i morgen holde pressemøde, efter Minkkommissionen har udgivet en rapport med alvorlig kritik.

Pressemødet bliver afholdt kl. 10.00, erfarer Ekstra Bladet. Der er endnu ikke indkaldt til pressemødet.

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil indholdet blandt andet dreje sig om en kommende proces hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som skal vurdere, hvilke ansættelsesretlige skridt der kan rejses mod de embedsmænd, som kommissionen konkluderer kan drages til ansvar.

Ialt 10 embedsmænd

En stribe departementschefer står ifølge kommissionens betækning til at få én over nakken af Minkkommissionen og kan blive draget til ansvar for håndteringen.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at der ikke blot gives en særdeles hård kritik af departementschef Barbara Bertelsen fra Statsministeriet. I alt 10 embedsmænd står til at kunne blive draget til ansvar, skriver kommissionen.

Og kritikken af embedsmændenes øverste chef, departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, er opsigtsvækkende:

- Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf, står der i rapporten ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Den vurderer ligeledes, at der også at grundlag for, at det offentlige søger at drage departementscheferne i Fødevare- og Justitsministeriet til ansvar.

Hård kritik af STM

Minkkommissionen tager ikke stilling til, om ministre har handlet med forsæt eller groft uagtsomt. Det vil Folketinget senere skulle gøre; eventuelt efter en advokatvurdering.

Konklusionen findes i det kapitel om Mette Frederiksen, hvor det altså konkluderes, at det var 'grov vildledning' at beslutte alle mink nedlagt.

Statsministeriet som ministerium får dog en kras kritik af kommissionen:

'Samlet set er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november', skriver Minkkommissionen ifølge Ekstra Bladets kilder.