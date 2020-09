Over 300 kvindelige politikere underskriver MeToo-erklæring

I en Facebook-gruppe opfordres kvinderne til at kontakte Center for Voldtægtsofre, hvis de har oplevet seksuelle overgreb

Over 300 kvindelige politikere har skrevet under på en MeToo-erklæring om sexisme.

Det fortæller en af medunderskriverne til Ekstra Bladet.

Kvinderne er primært ungdomspolitikere og kommunalpolitikere. De er alle en del af den lukkede Facebook-gruppe #ÉNAFOS, der fredag eftermiddag har indsamlet i alt 322 underskrifter.

I gruppen opfordres kvinderne blandet andet til at kontakte Center for Voldtægtsofre, hvis de har oplevet seksuelle overgreb.

Politiken deler fredag aften 79 anonymiserede vidnesbyrd fra gruppen. Her beretter kvinderne om overgreb begået til landsmøder og af partifæller og andre krænkende oplevelser.

En kvinde fortæller, at hun har 'oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem til et landsmøde under festen, hvor hun dansede med en anden partifælle'.

En anden kvinde har været i betragtning til et job for en topminister i sit parti. Det afslog partiledelsen, fordi man ikke kunne have en ung kvinde til at gå der og friste. 'Måske med en anden minister', som der ifølge Politiken blev sagt.

Politikere står frem

Erklæringen kommer, efter at flere kvindelige politikere er stået frem og har fortalt om en hverdag præget af seksuel chikane.

Blandt andet har folketingsmedlem for de konservative Brigitte Klintskov Jerkel og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic offentligt fortalt, at klap i numsen, lumre kommentarer og ufrivillige berøringer er hverdag på Christiansborg.

- Jeg har oplevet en anden mandlig politiker, som pludselig lagde sin hånd på min ryg og kørte den ned langs ryggen og sluttede med at lade den ligge på min højre balde, hvorpå han udtalte, at han syntes, at jeg var dejlig og så godt ud, har Brigitte Klintskov Jerkel fortalt til DR.

Også Mette Reissmann, tidligere medlem af Socialdemokratiet, har oplevet sexisme i sit arbejde som politiker.

En mandlig kollega har engang sagt til en anden kollega, mens Reissmann hørte det, at han havde lyst til at voldtage hende. Også de konservatives Brigitte Klintskov Jerkel har fortalt, at hun er blevet klappet i røven og kaldt 'dejlig' af en af jeres kolleger på Christiansborg.

Kvinderne fik efterfølgende opbakning fra flere sider, men efter få dage meldte Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, ud, at MeToo-debatten var ved at gå 'helt over gevind'.

'(...) lige nu er det som om, alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre. Jeg vil derfor også meget meget nødig være mand i 2020, for ALT kan åbenbart misforstås og udlægges som sexisme,' skrev Støjberg i et facebookopslag 21. september.

