Over to millioner danskere skal blive hjemme

Den markante melding fra Mette Frederiksen om at lukke Danmark i 14 dage betyder, at et enormt antal danskere skal blive hjemme.

Ekstra Bladet beregning viser, at det drejer som mindst to millioner børn, unge og offentlig ansatte bliver berørt.

Vi bor i dag 5,82 millioner indbyggere i Danmark. Alle vil blive berørt. Men herunder ser du, hvem der med sikkerhed får bedre tid til sudoku og altankassen.

Der er 825.000 danskere ansat i den offentlige sektor. Det drejer sig blandt andet om pædagoger, lærere og kommunalt ansatte. Det viser de tilgængelige tal onsdag aften fra Danmarks Statistik.

Blandt de offentligt ansatte skal kun dem, som varetager kritiske funktioner, møde på job. Det gælder eksempelvis på sygehusene og i plejesektoren.

Ser vi på daginstitutioner og dagpleje, så er der godt 250.000 børn, som skal blive hos forældre, bekendte eller bedsteforældre.

Vender vi blikket mod de lukkede skoler, så er der 705.000 elever i folke- og privatskoler, som skal blive hjemme.

Skolerne lukker fuldstændig på mandag, men allerede torsdag morgen skal forældre helst holde eleverne hjemme.

I gymnasiet er der godt 150.000 elever, som kan se frem til en periode uden brøker og samfundsfag.

På landets otte universiteter er der ligeledes 150.000 studerende. Dem venter der heller ingen undervisning de kommende uger.

Samlet giver det 2,08 mio. hjemsendte danskere.

Oven i de enorme tal skal lægges de mange privatansatte, som skal arbejde hjemmefra den kommende tid. Statsministeren opfordrer nemlig alle, der kan, skal arbejde på en måde, så de undgår unødig kontakt med kolleger.

Der er cirka 600.000 ansatte i den private sektor. Det er dem, som de kommende uger skal sørge for, at Danmark ikke går helt i stå.

Statsministeren understregede på det historiske pressemøde denne pointe.

Det betyder, at de privatansatte blandt andet vil sikre, at butikkerne holder åbent igennem nedlukningen af Danmark.

- Vi befinder os IKKE i en fødevarekrise, lød det fra statsministeren, ligesom supermarkederne efterfølgende understregede, at de har fødevarer nok, hvis folk køber normalt ind.

