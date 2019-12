Overblik: Forstå finansloven på fem minutter

Finansloven for 2020 landede mandag aften. Her er de vigtigste pointer fra aftalen, som regeringen har indgået med SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet:

Minimumsnormeringer, men ikke nu

Finansloven afsætter næste år 500 mio. til minimumsnormeringer. Men de skal først være fuldt indfaset i 2025 og først forhandles på plads næste år.

Der kommer lovkrav om minimumsnormeringer i 2025. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Så danske forældre og børn skal ikke regne med, at der står masser af nyt personale klar allerede efter juleferien.

Til gengæld kan de se frem til, at der i 2025 maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

Den endelige model forhandles på plads næste år.

Rød finanslov på plads

Dyrere plastikposer

Foto: Ritzau/Scanpix

Dele af finansieringen til finansloven kommer ved at hæve afgiften på en række miljøskadelige stoffer. Men også danskernes bæreposer får et nøk op i pris. Ifølge finanslovsaftalen bliver afgifterne her hævet til det tredobbelte.

Det samme sker på engangsservice. Ifølge aftaleteksten skal det dog undersøges, om det er muligt at differentiere afgiften på engangsservice, så man kan fremme anvendelsen af bionedbrydeligt materiale.

Dyrere cigaretter

Foto: Linda Johansen

Regeringen og støttepartierne har allerede barslet med ideen om dyrere cigaretter. Allerede næste år stiger en pakke til 55 kroner. Og i 2022 stiger prisen til 60 kroner.

Desuden har parterne aftalt, at der fra 1. juli 2022 skal føjes en afgift til e-cigaretter, så der vil være en afgift på to kroner på milliliter. Det betyder ifølge aftaleteksten, at 10 ml væske vil komme til at koste omkring 50 kroner.

Uddannelsesloft væk

Regeringen er blevet enige med støttepartierne om at afskaffe det af studerende forhadte uddannelsesloft. Et loft, som de selv var med til at indføre under uddannelsesminister Morten Østergaard under SR-regeringen.

Penge til folkeskolen

Allerede næste år får folkeskolen 275 mio. kroner ekstra. I 2023 er det beløb steget til 800 mio. kroner. Pengene skal gå til at ansætte flere lærere.

Afskaffer kulturbesparelser

Foto: Ritzau/Scanpix

Omprioriteringsbidraget på kulturområdet afskaffes. Det i kulturlivet upopulære sparebidrag var ved at lande kulturministeren en møgsag, da det viste sig, at de måske ville stå ved magt trods Socialdemokratiets valgsnak om at afskaffe det. Nu er det sløjfet.

Penge til psykiatri

Foto: Anders Brohus

Psykiatriområdet får 600 mio. til flere sengepladser og til en række initiativer, som skal styrke forholdene for personer med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel. Dette har været et centralt krav for Enhedslisten.

Ny grøn fond

Foto: René Schütze

Regeringen og støttepartierne vil oprette Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr., som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Med aftalen afsættes der også midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket kan bidrage til at reducere landbrugets drivhusgasudledning.

Samtidig bliver der sat penge af til en skovfond og mere urørt skov.

Der er ikke mandag aften umiddelbart svar på, hvor mange ton CO2, næste års finanslov reducerer Danmarks udledning med. Ifølge Morten Østergaard (R) er det dog en reduktion i omegnen af én pct. af den samlede udledning, som finansloven for 2020 bidrager med.

Her har vi travlt, hvis vi skal nå regeringens mål om 70 pct. reduktion om blot 10 år.