Overblik: Sådan vil Løkke udrydde ghettoer

DF-formand Kristian Thulesen Dahl:

- Jeg ser frem til den kommende tids forhandlinger om strengere straffe, hurtigere udsmidning af kriminelle beboere, udfordringer med beboersammensætning og så videre.

- Det er vigtige emner. Men vi vil også gå til forhandlingsbordet med det klare udgangspunkt, at vi ikke bare skal flytte ghettoens problemer et andet sted hen.

- Vi skal ikke flytte problemerne fra ghettoområderne til de velfungerende områder af landet.

Politisk leder for Alternativet, Uffe Elbæk:

- Jeg er paf over, at regeringen sender otte ministre til Mjølnerparken, som om udsatte boligområder er den største udfordring, vi har i Danmark.

- For selv om der altid er noget, der kan gøres bedre, er de langt fra det største problem.

- Jeg ville derfor ønske, at regeringen fokuserede mere på at løse langt mere presserende udfordringer, for eksempel at der er gift i vores drikkevand, at stressepidemien er ude af kontrol, at jobsøgende kvæles i mistillid og kontrol og ikke mindst at vi står på tærsklen til en klimakatastrofe.

Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

- Vi er bestemt ikke enige i alle de indsatser, der nu sættes i værk. Der er for meget fokus på straf og for lidt fokus på at bygge mennesker op, så de kan tage ansvar for eget liv. Men grundlæggende er det rigtigt set af regeringen at sætte tidligt ind overfor børn i udsatte boligområder. For vi ved, at det er afgørende for børns fremtid. Og vi ved, det virker med tidlig indsats.

DA's administrerende direktør, Jacob Holbraad:

- Det er godt og nødvendigt, at regeringen tager livtag med det problem, at integrationen i dele af landet står i stampe.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper:

- Jeg ville sådan ønske, at regeringen ville indkalde eksperter, fagpersoner, beboere og andre, der rent faktisk ved noget om problemerne, og begynde at lytte frem for at stigmatisere og grave grøfterne i samfundet dybere.

Dansk Erhvervs arbejdsmarkedspolitiske konsulent Peter Halkjær:

- Vi ved, at nogle har siddet på passiv forsørgelse år efter år. Det er uholdbart for samfundet og for den enkelte. Ser vi på erfaringerne med nyankomne flygtninge, så viser det sig, at det faktisk kan lade sig gøre at få personer fra de pågældende lande i arbejde.