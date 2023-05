Overborgmester: Pusher Street skal dø

Pusher Street på Christiania skal helt fjernes fra jordens overflade. Sådan lyder det nu fra Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det verdenskendte strøg for joints og klumper, der er blevet stemplet som 'Danmarks mest kriminelle kvadratmeter' har fuldstændigt udspillet sin rolle på grund af den eskalerende og grove vold, siger den socialdemokratiske overborgmester i et interview med Ekstra Bladet onsdag aften.

- Volden og kriminaliteten omkring Pusher Street har nu nået et niveau, vi hverken kan eller vil finde os i. I København mener jeg, vi skal have plads til Christiania. Det er både skævt, alternativt. Det er kreativt. Men den her hårde, organiserede vold skal skrives ud af fremtiden omkring Christiania.

Knivstikkeri: Gerningsmand på fri fod

Annonce:

- Derfor er mit budskab også, at hvis christianitterne melder klart ud, at de er klar til at lukke Pusher Street og sætte noget andet i stedet. Så er vi i Københavns Kommune klar på at at støtte op om at lægge en plan for at finde ud af, hvad der skal ske med gaden, siger Hæstorp Andersen til Ekstra Bladet.

Den konkrete plan for en aflivning af Pusher Street kan overborgmesteren imidlertid ikke diske op med solo:

- Det lyder som om, at det, du kan gøre, bl.a. er en ændring af en lokalplan. Tror du ikke, at de her pushere er ret ligeglade med lokalplaner?

- Jeg tror, de er ret ligeglade med lokalplaner. Men en lokalplan skal jo gerne føre til, at man enten ændrer et byrum eller bygger boliger f.eks. Det er ikke lokalplanen i sig selv, der flytter hashhandlen væk.

- Man kan godt få den kætterske tanke, at fordi din rolle som overborgmester og dit kandidatur er udsat, så er det her bare et forslag, du kommer med, fordi du er presset personligt politisk?

- Nej, det her er et forslag, jeg kommer med, fordi jeg dels taler med christianitter, som ønsker en ende på Pusher Street og den rå vold, vi ser med bander. Og dels fordi volden har nået et niveau, vi hverken kan eller vil finde os i som by.

Annonce:

Vender tilbage

Både christianitterne selv og politiet har ad flere omgange blokeret og ryddet den notoriske gade. Hver gang er hashsalget i form af boder bestyret af københavnske bander dog rykket tilbage og er taget til i styrke.

Konkret vil Sophie Hæstorp Andersen nu bl.a. ændre på lokalplanen i en aftale, der bygger på fælles fodslag med både indbyggerne på Christiania, Københavns Politi samt relevante ministerier.

En aftale, som overborgmesteren vil lægge sig i selen for at indgå, bedyrer Sophie Hæstorp Andersen.

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, vil aflive Pusher Street på Christiania. Foto: Jens Dresling

Almene boliger

Det er Fonden Fristaden Christiania, der i dag ejer selve Christiania, mens Bolig- og Socialstyrelsen ejer voldene og driver statens Christianiasekretariat.

Der er oprettet en fælles dialoggruppe mellem Fonden Fristaden Christiania, Københavns Kommune, Københavns Politi, Bolig- og Socialstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen. Dialoggruppen mødes løbende. Samtidig vil Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune arbejde sammen med Fonden Fristaden Christiania om de kommende almene boliger i fristaden, herunder om lokalplanprocessen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vold tager til

Annonce:

Christianitterne er bekymrede, bange og vrede som følge af den seneste tids voldelige episoder på fristaden, siger talsperson for pressegruppen Hulda Mader. (Arkivfoto).

Situationen på Christiania er de seneste måneder forværret, og fristaden har været scene for både knivstikkerier og flere drab.

Så sent som i sidste uge sendte christianitterne et nødråb efter et fællesmøde.

- Vi er bange for, at situationen udvikler sig til en bandekrig på Christiania, lød det fra talsperson Hulda Mader.

Den seneste advarsel kom, efter en 20-årig mand fredag i forrige uge blev overfaldet af en gruppe mænd i Pusher Street på Christiania. Den unge mand er ifølge Københavns Politi kommet alvorligt til skade, og seks mænd er anholdt og sigtet for kvalificeret vold.

- Inden for den seneste tid har der været flere voldelige episoder. Det er ikke nogen personer, vi kender. Vi formoder, at det er bander, forklkarede Hulda Mader, som også pegede på, at hashhandlen efter overfaldet flyttede til hovedindgangen.

- Da vi christianitter forsøgte at stoppe hashhandlerne, blev vi truet på livet, lød det fra Hulda Mader.

- Nok er nok. Vi har frasagt os ansvaret for det, der foregår i Pusher Street. Det er ikke noget, vi som privatpersoner kan stille noget op imod. Nu har der været gentagne voldsepisoder, og vi synes simpelthen, at det er blevet for farligt for os.