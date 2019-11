Overdynget med 'tomater': - Påvirker mig ikke

Er man en af Kristian Thulesen Dahls 72.000 følgere på Facebook, har man måske bemærket, hvordan profilen de seneste dage er druknet i tomat-emojis.

Ifølge Dansk Folkepartis formand selv startede trenden torsdag, da han i forbindelse med Radio24syvs lukning delte et opslag på det sociale medie.

- Jeg vidste godt, det ville afstedkomme en kraftig reaktion. Særligt, når man lægger noget op, der ikke bare pleaser folk, siger han til Ekstra Bladet.

At kaste tomater efter magthaverne har altid været en måde for den almene borger at vise sin utilfredshed på, men i dette tilfælde har Radio24syv-personligheden Kirsten Birgit sandsynligvis en finger med i spillet. I programmet Den Korte Radioavis er begrebet 'skrivebordstomat' nemlig blevet brugt om inkompetente beslutningstagere.

Beder selv om det

Lørdag var Thulesen Dahl selv ude med et nyt opslag på Facebook, hvor han kommenterede internet-drilleriet med et glimt i øjet.

- Jeg har fuld respekt for, at folk mener, hvad de mener, men jeg ved også, at der vil være en karakter af iscenesættelse over tingene, når de kommer til udtryk på Facebook. Det påvirker mig ikke til at ændre holdning, siger Thulesen Dahl.

- Så du bliver slet ikke påvirket af den larm, det skaber?

- Nej, det gør jeg ikke, for jeg ved, at det er Facebooks natur. Jeg beder også selv om en reaktion, med det opslag jeg lagde op, selvom jeg ikke gjorde det for at provokere. Der har været rigtig meget snak om 24syv, men ikke ret meget snak om den nye spiller i mediebilledet. Det ville jeg gerne gøre opmærksom på.

Rigtige tomater

Selv peger han på, at tomaterne både kommer fra privat og organiseret hånd.

- Der er nogle grupper, der har til hensigt at skabe så meget larm som muligt. Heriblandt en troldehær der forsøger at give tingene en større fylde, end det måske beretter til, lyder det.

- Er du glad for, at det trods alt er virtuelle tomater og ikke rigtige?

- Ja, selvfølgelig. Sociale medier er også til, for at man kan ytre sig på den her måde. Det er et sted, hvor folk kan få noget ud af kroppen. Derfor kan der måske også komme noget godt ud af det.

