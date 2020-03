Overlæge opfinder coronamirakel: - Som at koge et æg

En dansk overlæge har opfundet en ekstremt lavpraktisk måde at teste for corona på, som spanierne jubler over

Han kalder det selv en 'Macgyver'-løsning på verdens problemer med at skaffe coronatest, og den er lige så simpel, som den er genial.

Overlæge Anders Fomsgaard, forsker i virus på Statens Serum Institut, har opfundet en metode, som løser flaskehalsen med udstyr til tests.

- Det vi har udviklet igennem de sidste par uger er en alternativ metode, som er helt uafhængig af robotter, kits og kemi, siger Anders Fomsgaard.

- Vi gør noget så simpelt som at tage en svælgprøve ved podning og varme det op til 98 grader i fem minutter. Det giver faktisk et lige så godt resultat, som hvis man kører det på de dyre, fine robotter, forklarer virusforskeren.

Hjælper spaniere i nød

Coronapandemien har skabt en enorm efterspørgsel på tests, og derfor sendte det hård virusplagede Spanien en nødmail ud.

- I går blev jeg kontaktet af vores kolleger i Spanien, som var fortvivlede og spurgte, om nogen kunne hjælpe, fordi de var løbet tør for reagenser. De kunne ikke teste flere, siger Anders Fomsgaard.

- Det gjorde indtryk på mig, at Spanien sender en nødmail ud, fortæller han.

De tre forskere bag den nye metode - hvoraf den ene er Anders Fomsgaards datter - sendte straks metoden til deres kolleger i Spanien og andre lande.

- Det vil sige, at spanierne nu kan køre videre med tests. De er lykkelige i Spanien, og vi får lykønskninger fra flere af vores europæiske kolleger, fortæller Anders Fomsgaard.

Også i Danmark

Der har også været flaskehalse i Danmark i forhold til coronatest. Derfor er sundhedsmyndighederne lige nu i gang med at udbrede den nye metode.

- Vi har lige haft et møde med de mikrobiologiske afdelinger herhjemme, som nu vil forsøge at sætte det op, fortæller Anders Fomsgaard.

- Det er allerede prøvet i Odense med gode resultater.

Æggekoger afløser robotter

Der er to trin i en coronatest. Først skal man have såkaldte RNA-gener isoleret, og det er på trin et, der er test-flaskehalse i Danmark og store dele af Europa.

Det skyldes, at store leverandører såsom Roche og Qiagen ikke kan følge med efterspørgslen i Danmark såvel som i resten af Europa.

- Trin et kræver normalt store robotter som for eksempel Cobas-maskiner fra Roche, og der skal man til hver eneste prøve have nogle et kit: noget kemi - reagenser - og nogle plastikvarer, så maskinerne kan køre, forklarer virusforskeren.

Med den nye opvarmingsmetode kan landenes sundhedsmyndigheder helt undgå at være afhængige af de store producenter.

- Det kan da godt være, at leverandørerne bliver meget sure på mig, men hvad skulle vi dog gøre, siger Anders Fomsgaard

- Bryder I nogen ophavsrettigheder?

- At varme det op i fem minutter? Nej, det er som at koge et æg. Der er lidt Macgyver over metoden. Forskning møder opfindelser, siger han.

Sådan fungerer æggekoger-testen for Corona - Man puttet sit svælgskrab ned i en halv milliliter vand. - Så man tager en halv dråbe derfra og putter i et lille plastikrør og sætter det ind i maskinen. - Så trykker du på maskinen, at den skal være 98 grader i fem minutter, og så er det færdigt. - Derefter skal man lave trin to, som man plejer, som er en gentestningsmetode. - Her bruger du samme apparat og plastikrør. Så skal man bare putte nogle andre reagenser i og trykke på en anden knap. - Det hele tager under to timer. Kilde: Anders Fomsgaard, Statens Serum Institut.

- Hvordan virker det at varme det op i fem minutter?

- Det virker på den måde, at du ødelægger alle proteiner, så du kun står tilbage med dit RNA.

- Hele formålet med første trin i en coronatest handler om at få RNA ud af materialet, så det her ødelægger alt - egentlig også virus, så det er meget sikkert.

- Og man kan stadig spore virus efter det?

- Ja, RNA tager ikke skade af 98 grader i fem minutter. Det er enkelt, og du behøver hverken robot eller kemi.

- Det er endda så smart, at maskinen til opvarmningen også kan bruges til trin to i testen.

Hurtigere test

- Hvor hurtigt kan man lave en coronatest på den her måde?

- Trin to tager halvanden time, så det er vel en time og 35 minutter,

- Den kortere tid er selvfølgelig godt, men problemet er jo især, hvis man ikke kan lave test. Så er det, at man får en fortvivlet e-mail fra Spanien. Det gjorde indtryk.

- Var det din idé?

- Ja.

- Hvordan kom du på det?

- Jeg er en gammel mand, og jeg syntes, at vi gjorde sådan i gamle dage. Men vi har også to dygtige forskere, som med det samme greb idéen.

Anders Fomsgaard har arbejdet sammen med sin datter, ph.d.-studerende Anna Fomsgaard, og seniorforsker Maiken W. Rosenstierne på den nye metode.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Seniorforsker Maiken W. Rosenstierne var en del af holdet bag den nye testmetode. Privatfoto

Ph.d.-studerende Anna Fomsgaard greb også sin fars idé og var med til at gøre den brugbar i hele verden. Privatfoto

- Jeg gættede på 95 grader i fem minutter, så vi måtte lave en lille justering, da det vidste sig, at 98 grader var lidt bedre.

- Hvor god en test er det?

- Den er en smule mindre følsom en kemi-testen, så den er mere sikker. Omkring 97,5 procent sikker.

- Hvor mange prøver kan man varme op samtidig?

- Der er 98 huller i varmepladen, så man kan varme knap 100 op ad gangen pr. maskine. Vi har omkring ti maskiner stående.

- Hvis der er ønske om at teste flere, så løser det her problemet, siger Anders Fomsgaard.