Overlever krisemøde: Stor opbakning til Frank Jensen

Frank Jensen har overlevet et historisk krisemøde i Socialdemokratiet i København.

Et stort flertal i partiets københavnerafdeling bakker op om Frank Jensen som overborgmester i København. Frank Jensen fortæller, at han fortsat ser sig selv som spidskandidat frem mod næste års kommunalvalg.

Der skal være tale om, at 22 ud af 32 har bakket op om Frank Jensen trods en alenlang række af krænkelser.

- Der har været en håndsoprækning på mødet, og et overvældende flertal viste mig opbakning, siger Frank Jensen selv om afstemningen.

Efter mødet undskyldte Frank Jensen endnu engang sine dumheder:

- Jeg har her til aften holdt møde med mine kredsformænd og Socialdemokratiet i København efter verserende sager om mig, som jeg har gjort mig skyldig i, siger Frank Jensen.

- Jeg er utrolig ked af, at jeg har krænket kvinder i social sammenhæng. Det har ofte været i festligt lag med dans, hygge og alkohol på bordet, siger Frank Jensen, som forklarer, at han vil være en del af genopbygningen efter anden bølge af #Metoo.

- Jeg har været en del af problemet, der gør, at vi har anden bølge af #MeToo. Jeg vil gere gå til at være en del af løsningen.

- Nogle vil spørge, hvordan jeg kan være med i en proces, når jeg selv har krænket. Men hvis vi kommer frem til, at de eneste, der kan være med, er dem, der ikke har begået fejl, så får vi et samfund uden tilgivelse, siger han.

Han siger dog, at hans udgangspunkt er, at han fortsætter som spidskandidat og overborgmester.

- Tror du ikke, det ville være bedre at lade andre føre samfundet gennem #Metoo?

- De fleste af sagerne er fuldt belyst.

- Du siger, at de fleste af dine dumheder er fuldt beskrevet. Er de det?

- Åh, det ved jeg ikke, altså. Det kommer an på, hvor langt vi går tilbage.

Erkender krænkerstempel

Frank Jensen siger, at regionsrådsmedlem Maria Gudme (S) har lært ham, at han faktisk er en krænker:

- Det var først efter Maria Gudmes henvendelse, at jeg opfattede, at jeg var en krænker. Derfor min dybe undskyldning til hende.

Chokeret DSU-formand: Frank krænkede mig

Frank Jensen siger, at han er tilhænger af, at når man har begået fejl, også kan komme videre.

- Vi er nødt til at stå sammen på tværs af kønnene og arbejdsgivere og fagbevægelse for at få en ny kultur. Jeg er tilhænger af, at vi lærer af vores fejl. Det vil jeg også gøre.