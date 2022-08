Overrasket Thorkild Fogde ser frem til at få prøvet sin sag

Den nu hjemsendte rigspolitichef, Thorkild Fogde, er uenig i den indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der betyder, at han er blevet hjemsendt, og at der bliver indledt en disciplinærsag mod ham i minksagen.

- Vi er uenige og meget overraskede over vurderingen, som vi ser frem til at få prøvet i det videre forløb, siger Thorkild Fogde sammen med sin bistandsadvokat Lise Lauridsen i en skriftlig kommentar til TV 2.

Rigspolitichef Thorkild Fogde ser frem til at få prøvet sin sag, efter at han er blevet hjemsendt som følge af sin rolle i minksagen. (Arkivfoto) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Justitsminister Mattias Tesfaye valgte onsdag at hjemsende Thorkild Fogde, knap to måneder efter at han blev udsat for sønderlemmende kritik i Minkkommissionens beretning.

Thorkild Fogde var med på to pressemøder om aflivningen af mink den 4. og 7. november 2020. Kommissionen mener, at han med sin deltagelse var med til at give groft vildledende oplysninger til offentligheden.

- Det er efter kommissionens opfattelse kritisabelt, at Thorkild Fogde på pressemødet den 7. november 2020 støttede op om udmeldinger, der fastholdt minkavlere og offentlighed i en vildfarelse, som var skabt ved pressemødet den 4. november 2020, selv om Thorkild Fogde den 7. november 2020 vidste, at der manglede hjemmel til den myndighedsindsats, som var blevet iværksat, skrev Minkkommissionen i beretningen.

Kommissionen konkluderede, at Thorkild Fogde den 5. november blev bekendt med, at der manglende lovhjemmel til at aflive mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner.

Mattias Tesfaye kunne have valgt at hjemsende Thorkild Fogde efter kritikken fra Minkkommissionen. Men Tesfaye valgte at afvente rådgivningen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har rådført sig med Kammeradvokaten, og det er Kammeradvokatens vurdering, at indstillingen er forenelig med retsgrundlaget og praksis, lød det på Justitsministeriets hjemmeside onsdag aften.

Politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lene Frank er konstitueret som rigspolitichef, mens sagen om Thorkild Fogde bliver behandlet.