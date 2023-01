Overvismand er skeptisk: Mettes bededagsgevinst er yderst usikker

Overvismanden har alvorlige reservationer over for den påståede gevinst for samfundsøkonomien ved afskaffelsen af store bededag - hans forgænger stemmer i. Socialdemokratiet stoler bare på Finansministeriet

Hvis man skal tro statsministeren, så er det bydende nødvendigt at afskaffe store bededag.

Faktisk skylder vi det drastiske skridt til fremtidige generationer, der ellers vil sidde med regningen for vores velstand.

- Hvad er alternativet egentlig? Jeg ønsker ikke stilstand i Danmark. Jeg ønsker udvikling. Jeg ønsker at levere et samfund videre til næste generation, der er både stærkere og dygtigere og bedre og mere grønt end det, vi har i dag. Så der er i mine øjne ikke nogen vej uden om nogle svære prioriteringer og reformer i de kommende år, sagde Mette Frederiksen i TV-Avisen i sidste uge.

Men spørger man landets fremmeste økonomer, så er den langvarige økonomiske effekt - og dermed en vigtig begrundelse for afskaffelsen af bededagen - mere end usikker.

- Jeg er skeptisk over for, om det har nogen videre effekt. Jeg vil faktisk sige, der er nul effekt - hvis vi er ude i en horisont på 20 år.

- Når du laver den her type tiltag, som hverken påvirker vores tilskyndelse til at arbejde eller vores smag for at holde fri, så må vi regne med, at folk med tiden tilpasser deres arbejdsudbud. Dermed kommer der ikke noget til staten på den konto, påpeger professor og overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Væk på få år

Han er især skeptisk over for, hvorvidt krisebevidstheden og hensynet til de stigende forsvarsudgifter er så udbredt blandt danske lønmodtagere, at de nødvendigvis vil arbejde mere set over et år, fordi bededagen nedlægges. Måske vil de bare droppe noget overarbejde eller bare på anden vis skaffe sig mere fritid - og så er den nationaløkonomiske effekt på statsfinanserne af afskaffelsen måske helt væk på få år.

Overvismanden forklarer, at den årtier lange diskussion om, at vi skal arbejde længere, kan have rykket vores normer for, hvor længe man skal arbejde. Blandt andet derfor bliver danskere længere og længere på arbejdsmarkedet. Det kan ikke kun forklares med kolde økonomiske incitamenter, vurderer han.

- Men kan halvandet årtis debat om tidligere tilbagetrækning overføres til debatten om krig i Europa? Det tvivler jeg på, konstaterer Carl-Johan Lars Dalgaard og tilføjer:

- Jeg skeptisk over for, om afskaffelsen af en helligdag i det lange løb skaber mere luft i budgettet.

Politisk retorik

Tidligere overvismand Michael Svarer, professor på Aarhus Universitet, erklærer sig enig i, at de økonomiske begrundelser for afskaffelsen af bededagen i den grad er forbundet med usikkerhed.

- For at der skal komme flere penge i kassen, så skal folk jo rent faktisk også arbejde en dag ekstra. Det kan godt være, de gør det. Men det kan også godt være, at de ikke gør. Altså at de finder andre måde at holde fri på. Måske kommer der en overenskomstmæssig ekstra fridag.

- Man kan forvente, der kommer en effekt, men hvor lang tid den bliver der, og om den dør ud, det er den store diskussion, konstaterer Michael Svarer.

Hvor statsministeren præsenterer nedlæggelsen af helligdagen som et stort og vigtigt skridt i sikringen af dansk nationaløkonomi, har Michael Svarer en tør konstatering:

- Vi taler om 3 milliarder af et budget på over 1000 milliarder kroner, så set med økonomiske øjne er det ikke noget stort indgreb.

- Manipulerer statsministeren så?

- Der er ofte langt fra økonomisk virkelighed til politisk retorik. Den forventede effekt - som man så kan diskutere - ændrer jo ikke afgørende på de offentlige finansers sundhedstilstand eller arbejdsmarkedets funktion. Men hvis man nedlægger en fridag, så vil der jo være flere penge og flere hænder på arbejdsmarkedet, siger Michael Svarer.