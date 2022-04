Overvismand om inflationshjælp: Uden finansiering øges prispres

Flere penge til økonomiske ramte pensionister skal finansieres krone for krone.

Ellers kan man komme til at øge efterspørgslen og dermed sende priserne yderligere op.

Sådan lyder det fra professor og overvismand i Det Økonomiske Råd Carl-Johan Dalgaard. Meldingen kommer, efter at regeringen i Jyllands-Posten har varslet en økonomisk hånd til pensionisterne.

- Det vigtige er, at man med den her manøvre finder pengene inden for budgetterne, sådan at staten ikke øger efterspørgslen og dermed bidrager til inflationen.

- Ellers risikerer man at gøre problemet værre, siger overvismanden.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fortæller lørdag til Jyllands Posten, at der senere kommer et udspil. Her vil man hjælpe pensionister, som er ramt af de stigende priser.

- Det er helt klart regeringens ønske, at vi blandt andet i forhold til pensionister, der er blevet hårdt ramt her, kan lave en kompensation, siger han til avisen.

Ifølge Wammen vil regeringen 'finde balancen' i forhold til at hjælpe de hårdest ramte pensionister uden at presse priserne op. Men han løfter ikke sløret for detaljerne, som vil blive præsenteret 'kort efter påske'.

Budgetloven, der normalt sikrer, at staten ikke bruger for mange penge, er blevet suspenderet, når det gælder udgifter relateret til krigen i Ukraine for eksempel de mange flygtninge fra landet.

Det fremgår ikke af Jyllands-Posten, om den ekstra hjælp til pensionister vil blive finansieret krone for krone, eller om man eventuelt benytter sig af suspenderingen.

Bruger man undtagelsen, så skal man være opmærksom på, at man tager en chance, der kan sende priserne op, lyder det fra Carl-Johan Dalgaard.

- Grundlæggende vil vi økonomer forvente, at når der er inflation, skyldes det, at der er for meget efterspørgsel til det udbud, der er.

- Og hvis man holder hånden under efterspørgslen, så bidrager man alt andet end lige til, at inflationen fortsætter, siger han.