På dag ét: Pensions-bombe under Mette

De radikale afviser, at differentieret pensionsalder bliver til noget i denne valgperiode

Et af Mette Frederiksens og Socialdemokratiets helt store slagnumre i valgkampen, målsætningen om differentieret pensionsalder til nedslidste danskere, ser nu ud til at lide døden allerede på dag ét med Mette Frederiksen som statsminister.

På et pressemøde onsdag morgen afviser de radikales leder, Morten Østergaard, nemlig, at den tidligere pensionsaldere til nedslidte kan blive til noget.

Engell om Mettes nye regering: - Det bliver op ad bakke

- Det har jeg meget svært at ved at se ske. Der er ikke flertal, siger Østergaard, der sammen med Enhedslisten og SF danner parlamentarisk grundlag for Mette Frederiksen.

Dermed er Socialdemokratiet i overhængende fare for en diskussion om brudte løfter, allerede før Mette Frederiksen formelt har sat sig i Statsministeriet.

Østergaard afviser onsdag morgen, at differentieret pensionsalder kan blive til noget i denne valgperiode. Foto: Jakob Boserup

Heller ikke i det 18 sider lange forståelsespapir, som er indgået mellem Socialdemokratiet og de tre støttepartier, er der nævnt så meget som ét ord om differentieret pensionsalder.

I stedet fremgår det, at den nye regering 'vil gennemføre aftalen om seniorpension', som de radikale indførte med blå blok før valget.

Se alle punkterne: Her er Mettes store plan