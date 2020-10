På lukket møde: Rohde truede med at blive løsgænger

Endnu et gruppemøde er endt i dramatik efter #metoo-skandale hos de radikale

Dramaet i Radikale Venstre fortsætter for fuld styrke torsdag formiddag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har partiets medlem af Folketingets Præsidium, Jens Rohde, truet med at opsige sit medlemskab af partiet, efter Sofie Carsten Nielsen onsdag aften overtog posten som politisk leder fra Morten Østergaard.

Kilder internt fortæller, at Jens Rohde på denne morgens gruppemøde meddelte, at han overvejer at blive løsgænger.

Ekstra Bladet har foreholdt den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, oplysningerne. Hun siger:

- Det vil jeg afvente og se og forsøge at få en dialog med Jens Rohde.

Brutalt angreb: - Sofie Carsten er en del af løgnen

Flere kilder internt i folketingsgruppen har fortalt, hvordan både Rohde og Martin Lidegaard onsdag på Den Sorte Diamant var blandt de mest kritiske spørgere. Deres spørgsmål kredsede specifikt om Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsens habilitet i sagen om det, der viste sig at være Østergaards befamling af Lotte Rod.

Først efter halvanden time kom det frem, at krænkerens identitet faktisk var Morten Østergaard. Indtil det punkt havde også Sofie Carsten Nielsen holdt fast i, at Morten Østergaard ikke var inhabil.

Det skal ifølge Ekstra Bladets oplysninger være Sofie Carstens involvering i håndteringen af sagen, der gør, at Rohde på mødet har nævnt muligheden for at blive løsgænger.

Ekstra Bladet spurgte efter de radikales gruppemøde, om Jens Rohde havde en kommentar til, hvad der var sket på mødet:

- Nej, jeg er stadig for følelsesmæssigt berørt af, hvad der skete i går.

Bryder sammen i radioen

Jens Rohde er torsdag formiddag i P1, hvor han taler om sagen. Her afviser han dog umiddelbart, at han skulle være på vej videre.

- Kan du se dig selv komme videre? Kan du se dig selv være en den af Radikale Venstre?

- Jaja, det er nu, man skal vise styrken. Selvfølgelig - det har vi allesammen en forpligtelse til.

Undervejs i interviewet sår han dog også tvivl om Sofie Carsten Nielsens håndtering af sagen:

- Så er der dem, der er vrede på Sofie, fordi hun jo heller ikke sagde tingene, som de var. Og også var en del af håndteringen. Og vi kan allesammen sidde med de følelser. Jeg kan forstå dem alle. Sofie har jo oprigtigt ment, at det gør hun af hensyn til Lotte. Og det kan man så diskutere, men vi tager jo allesammen fejl, siger Jens Rohde i P1.

Den erfarne politikers stemme knækker flere gange i programmet, og han må holde lange pauser i talestrømmen.

På et tidspunkt bryder han sammen og bliver grådkvalt:

- Men problemet er jo ...

- Når du bliver ked af det ... vad bliver du ked af?

- Det hele. Undskyld.

- Du skal ikke sige undskyld, siger værten.

- Jeg tror, vi alle i den radikale gruppe havde nogle rædselsfulde timer. Og det sidder. Jeg er et følelsesmenneske, og det tager noget tid at få det ud.