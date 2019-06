På vej til Thailand: Trætte af skodjournalister

Lukker helt ned for journalister - sådan da -, får uvenlig hilsen fra Shu-Bi-Dua-legende og foreslår at futte radiosatiriker af på sankthansbålet

Vælgerne gav Kim Christiansen og Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti sådan én over nakken, at parret måtte opgive drømmen om både Folketinget og Europa-Parlamentet.

For 55-årige Pia Adelsteen er den politiske karriere i modsætning til hendes mand ikke skrinlagt. 62-årige Kim Christiansen gider dog ikke mere - hverken politik eller journalister.

- Jeg er træt af at få beskeder, hvor der står, at jeg er en stor fed pædofil, og få opkald klokken seks om morgenen fra skodjournalister, der ikke vil mig det godt, siger den 62-årige eks-politiker i et interview med Nordjyske, som han i øvrigt understreger er det sidste medie, han vil udtale sig til et godt stykke tid.

Dagen efter folketingsvalg svarede Kim Christiansen en journalist fra Radio24Syv med en grafisk fuckfinger, fordi han mener, at kanalen har drevet klapjagt på ham og hans kone, Pia Adelsteen. Foto: Ernst van Norde

Det løfte holder han til dels, for det er hans hustru igennem snart fem år, Pia Adelsteen, der ringer tilbage, da Ekstra Bladet har lagt besked i håb om alligevel at få et allerallerallersidste interview med parret.

- Jeg var bange for, at I virkelig mente, at der var lukket ned for pressen.

- Jamen det er der også. Hvad vil du? spørger Pia Adelsteen.

- Hvem er de skodjournalister?

- Ha ha ha – ha - Jamen altså, det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det ved de på Nordjyske, som var der dagen efter Torben (mangeårigt medlem af Ekstra Bladets journalistiske bondehær i Jylland, red.), og så sagde vi altså: ’Nu lukker vi ned for journalister’.

- Vi sejrede ad helvede til

I ringer bare

- Du skrev for nylig på Facebook, at du er færdig med den radiokanal, der hedder 24Syv – jeg mener, du kalder den skodradio, så tør man forestille sig, at I refererer til medarbejdere på den mediearbejdsplads?

- Det tror jeg, du har helt ret i.

- Skal vi på Ekstra Bladet skal føle os truffet?

- Ej, det skal I ikke. Og det sagde vi også til Torben – overhovedet ikke. Nej. Det har intet med Ekstra Bladet at gøre. På nogen måde. Og jeg kaldte den med vilje ikke bare en skodradio, men en skodradiokanal, siger Pia Adelsteen, som i det stort opsatte interview med Nordjyske fortæller, at parret er på vej til Thailand for at slappe af oven på katastrofevalgene.

Det er dog først om en måned, at rødgrød med fløde bliver skiftet ud med kylling i rød karry.

- Ja ja. Ro på. Men vi har bare sagt, at nu har vi lige siden vi kom hjem haft rigtig mange interview om ’hvad nu’, ikke. Nu vil vi bare gerne have ro, ikke. Slut med journalister. Nu tager vi lige en pause. Og vi kan heller ikke finde på flere ting, vi skal lave, efter at vi ikke er blevet valgt til Folketinget, fordi vi har så rigeligt nu, sige Pia Adelsteen og slår en høj latter op.

- Men I ringer jo bare, hvis der er noget. Selvfølgelig kan I det. Det er slet ikke noget problem, garanterer Pia Adelsteen, som ikke har de store planer sankthansaften.

- Jeg skal bare sidde og nyde min have, og hvis der bliver noget sankthansbål, så tror jeg, det bliver hjemme i min have.

Sæt Kirsten Birgit på en kost

- Er der nogen, du vil foretrække at futte af?

- Ha ha ha ha ha, er det ikke et ledende spørgsmål. Men der er hekse, som man kunne forestille sig sidde på en kost, siger Pia Adelsteen, mens hendes mand i baggrunden udstøder et brøl.

- Kirsten Birgit, ja det var Kim, der lige slyngede det ud, ja. Men jo, jeg kunne godt forestille mig en vis herre med paryk, der ville klæde en kost i aften, siger Pia Adelsteen med reference til en radiosatiriker og vært på Den Korte Radioavis, hvis borgerligle navn er Frederik Cilius.

Han havde for en stund byttet rollen som den flamboyante karakter Kirsten Birgit ud og ringede op som Carsten Nielsen fra Nordjyllands Politi for at bilde Pia Adelsteen ind, at en af hendes medarbejdere på restauranten Aporta var afgået ved døden. Det var en aprilsnar, som Pia Adelsteen og hendes mand langtfra brød sig om og radiokanalen måtte undskylde for.

Den fiktive Gaulouises-rygende Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm (tv.) kan for Pia Adelsteens skyld godt tage plads på sankthansbålet. De øvrige på billedet er medvært Rasmus Bruun og reporteren Xinxin Ren Gudbjörnsson og hunden Xerry.

I det hele taget har DF-parret i løbet af de forgangne år haft nogen modvind. Kim Christiansen var del af en politisk aftale, der sikrede en omfartsvej til 377 millioner kroner, der skulle lede trafikken uden om Mariager, hvor parret som bekendt bor.

Planen vakte omfattende kritik, og Dansk Folkeparti opgav ønsket til aftalen. Forud for sagen om omfartsvejen har parrets restaurant fået hug for ikke at have nogen overenskomst.

Selvom Pia Adelsteen og Kim Christiansen, som i årevis har været en del af dansk politik, gennem Nordjyske har meddelt, at de lukker helt ned for pressen, afholder det dem ikke fra at blive svinet til:

Shu-bi-dua-legende: Din idiot

Den danske musiker Michael Hardinger, som er kendt fra Shu-bi-dua, hvor han var guitarist og en af de primære sangskrivere, har også skrevet en hilsen til Kim Christiansen under henvisning til Nordjyskes interview:

'Jeg er osse træt af at høre på dig, din idiot'. lyder det på den dag, hvor mange danskere vælger Shu-Bi-Duas melodi til Holger Drachmanns Midsommervisen.

- Jeg synes, at hvis man er Michael Hardinger som så mange andre, så skulle man måske have holdt sig for god til at skrive det. Og på min yndlingsradiokanal Radio ALFA har Michael Hardinger faktisk nogle programmer, hvor han altid spiller nogle af sine egne melodier. Der slukker jeg så. Jeg gider simpelthen ikke at høre på ham, siger Pia Adelsteen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michael Hardinger synes, at Kim Christiansen er en idiot. Foto: Jonas Olufson

- Det er fint nok, at han har en holdning til tingene, men han er altså også en meget kendt musiker, og så synes jeg måske bare, han skulle have lukket munden, ikke. Han kender os ikke. Vi kender ikke ham. Jeg forstår bare ikke, at man har behov for det. Slet ikke når man er musiker eller skuespiller, hvor man er kendt på en anden måde end helt almindelige mennesker. Og så bor han i øvrigt i Los Angeles og har stort set meldt sig ud af det danske samfund, og alligevel synes han, han skal kommentere nogle ting.

Helt ude af Folketinget

Ifølge Pia Adelsteen kunne han passende stikke piben ind eller tage en kost.

- Så nu har du et par stykker på en kost til sankthansbålet, griner Pia Adelsteen, som sammen med sin mand forleden pakkede kontorerne i Folketinget sammen.

Her er oplysninger om de afgående politikere som støvsuget ud af systemerne:

- Ja, vi har ham ikke længere registreret, siger telefondamen om Kim Christiansen, da Ekstra Bladet forsøger at få fat i den tidligere transportordfører.

- Hvad med Pia Allerslev - det er hans kone...

- Hun er da også ude, ikke?. Nej, jeg kan ikke finde noget på hende.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få Michael Hardingers kommentarer til, hvorfor han har behov for at kalde Kim Christiansen en idiot.