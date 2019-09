Pårørende i chok: - Kommunen lyver

I over tre måneder har demente Kamma på 88 år været spændt fast til sin seng eller kørestol stort set døgnet rundt.

Journaler viser, hvordan hun dagligt kæmper for at komme fri.

Eksperter og politikere har kritiseret Thisted kommune for deres praksis og tvivlet på, om reglerne bliver overholdt. Alligevel har de fortsat ufortrødent.

Se også: Plejehjem forlænger fiksering af dement: - Det er klamt

Nu har Thisted kommune sendt tre nye breve, som har chokeret Kammas nærmeste.

- De lyver direkte i dem, siger en frustreret Mette Hansen.

Modellering med sandhed

I det seneste brev fra 21 august, hvor kommunen forlænger fikseringen, skriver de: 'Dine pårørende (..) er enig i, at der fortsat er behov for sele'.

Men det passer ikke.

Det fremgår tværtimod flere steder i Kammas journal, at de pårørende er uenige i, at der skal bruges seler.

'Pårørende ønskede drøftelse af brug af blød stofsele i sengen, udtrykker frustration over, at Kamma skal være "fastspændt" i sengen,' står der eksempelvis i Kammas journal den 29 maj.

Derudover er det kun en måned siden, at pårørende Mette Hansen medvirkede i artikler, hvor hun kritiserede kommunens brug af sele. I samme forbindelse sendte Ekstra Bladet en lang række kritikpunkter og spørgsmål til kommunen, som dermed blev bekendt med de pårørendes ståsted. Se også: Kammas hverdag på plejehjem: Spændt fast til sengen

- Hvad fanden er det for noget? Det er modellering med sandheden på en måde, som er uetisk og uværdig over for både Kamma og os, siger Mette Hansen.

- Det er simpelthen så frækt og uordentlig, som noget kan være. Vi føler os fuldstændig kørt over.

Billedet er kun få dage gammelt og viser det store bælte, som låser Kamma fast til sengen. Selv beskriver Kamma selen som 'forfærdelig varm' og beder andre beboere om sakse og knive for at skære sig fri. FOTO: Privat

Ulovlig metode

Men det er ikke den eneste løgn, som kommunen forsøger at slippe af sted med, hvis man spørger Mette Hansen og Alzheimerforeningen.

Tidligere har Alzheimerforeningen kritiseret Thisted kommune for at fiksere Kamma på en måde, som er ulovlig. Metoden går ud på at fiksere Kamma i sin kørestol ved at sætte et bord fast foran hende, og det må man ikke, eftersom Kamma kan blive kvalt mellem bord og stol, hvis hun glider ned.

Men nu afviser kommunen at have brugt metoden.

'Derudover vil vi præcisere, at Kamma ikke har været fikseret bag et bord. Der er tale om en misforståelse. (...) Kamma sad på det tidspunkt i kørestol ved et bord, men Kamma var ikke fikseret bag et bord. Bordet kunne Kamma selv skubbe sig væk fra,' skriver kommunen i et af deres nye breve.

Men det er løgn, mener både de pårørende og foreningen. Ifølge dem dokumenterer både billeder og Kammas journaler, at det er sket.

- Det er direkte latterligt. Vi har så mange billeder af Kamma i sin kørestol med et bord sat fast foran, siger pårørende Mette Hansen.

Artiklen fortsætter under billederne

Her er et af de mange billeder, hvor Kamma sidder fikseret ved hjælp af et bord. FOTO: Privat

Fiksering ved hjælp af bord er ulovlig, fordi man kan blive kvalt imellem stol og bord, hvis man glider ned imellem dem. Her ses Kamma alene på stuen, mens hun er på vej til at glide ned imellem bord og stol. FOTO: Privat

Derudover har personalet skrevet følgende i Kammas journaler:

'Hen på formiddagen bliver K. meget urolig, formå at få vendt hendes kørestol væk fra spisebordet (kørestol var låst)' [sic]

'Da der kun var 1 personale på afdelingen og man ikke lige er hos hende bliver hun meget urolig og råbende. Prøver på at tage bordet af og bliver vred da dette ikke lykkedes.'

Kort om Kammas sag I foråret 2019 skulle Kamma have fjernet en knyste. Efter første operation fulgte fem yderligere, fordi der på plejehjemmet konsekvent gik infektion i operationssåret. Kamma endte således med at få hele det ene ben amputeret. Den 21. maj udskrives Kamma fra sin første benamputation. Da hun kommer tilbage på plejehjemmet, bliver hun straks lagt i bælte. Bæltet skal forhindre, at hun falder ud af sengen og kørestolen. I løbet af maj og juni bliver de pårørende og eksperter mere og mere skeptiske. De mener ikke, at kommunen har forsøgt sig med andre, mindre indgribende metoder, som loven foreskriver. Derudover mener de ikke, at tilsynet med Kamma er nok til at sikre hende imod at blive kvalt i selen. 12. juni anmoder de pårørende om skriftlig dokumentation vedrørende afgørelse og godkendelse til at bruge sele. På denne dag nævnes for første gang alternativer til selen i Kammas plejehjemsjournaler. Dog som forslag - ikke reelt afprøvede tiltag. 21. juni. De pårørende er blevet lovet, at de vil få den skriftlige dokumentation seneste denne dag, men de modtager ingenting. 8. - 14. juli mens de pårørende er på ferie, kommer den skriftlige dokumentation, som de bad om for en måned siden. Det bliver lagt i Kammas postkasse, og på papiret står der, at det er fra den 20. juni. Men det kan ikke efterprøves, da brevet kommer uden poststempel. I juli klager de pårørende til både Thisted kommune og Ankestyrelsen. De går også til medierne, hvor kommunens praksis bliver kritiseret af eksperter og politikere. Flere sender sagen ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. 13. august afviser Thisted Kommune de pårørendes klage. 21. august forlænger Thisted kommune godkendelsen til at bruge sele frem til 21 oktober. Vis mere Luk

Pårørende Mette Hansen kæmper Kammas sag. Hun er sygeplejerske og arbejder selv i psykiatrien med ældre, der er adfærdsforstyrret på grund af svær demens. FOTO: Privat

Mystisk

Også andre dele af brevenes indhold undrer Alzheimerforeningen.

- Der er for mange ting, der ikke stemmer overens, siger direktøren, Nis Peter Nissen.

- Kommunen skriver blandt andet, at de har forsøgt andre muligheder end sele, men vi kan jo se i journalen, at selen blev bestilt allerede inden, Kamma var udskrevet fra hospitalet. Det giver ikke mening, forklarer han.

Ydermere påstår kommunen, at det er en læge, som har ordineret, at der skal bruges sele til Kamma.

- En læge kan slet ikke ordinere sele. Det er alene kommunalbestyrelsen, der kan træffe den beslutning, siger Nis Peter Nissen, som også peger på, at journaler tværtimod viser, at sygehuset netop ikke benyttede sele til Kamma.

Ifølge Nis Peter Nissen stemmer kommunens skrivelser generelt dårligt overens med både de pårørendes beretninger og plejehjemmets egne journaler.

- Det fortæller mig, at kommunen forsøger at dække over noget, som er dybt kritisabelt og formentligt i strid med regler, siger han.

Ingen kommentar

Ifølge både Alzheimerforeningen og de pårørende er det ikke personalet på plejehjemmet, men kommunens ledere og politikere den er gal med. Det er udelukkende dem, der kan bestemme, hvorvidt plejepersonale må bruge fastspænding.

Ekstra Bladet har forelagt Thisted Kommune kritikken, men de vil ikke at svare.

- Da det drejer sig om en konkret personsag, kan Thisted Kommune ikke udtale sig i sagen, skriver de i en mail.