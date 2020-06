Padler på pressemøde: - Det er ingen quiz, det her

I sidste uge ville regeringen ikke have, at danskerne tog ud i verden til sommer.

I denne uge er det så alligevel i orden med Socialdemokratiet, og nu er der endda indført det, regeringen kalder 'objektive kriterier' for, hvor vi må tage hen.

Se også: Her er listen: Disse lande må du rejse til fra 27. juni

På et pressemøde torsdag med udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup forsøgte Ekstra Bladet at få svar på, hvad der egentlig har styret regeringens rejsevejledninger indtil nu, når det altså ikke var objektive kriterier.

Det gik ikke så godt. Ikke med at få klare svar, i hvert fald:

- Jeppe Kofod, hvad byggede de subjektive kriterier på, var det noget, I mærkede i maven?

- Nej, det er vigtigt at sige, at vi har stået i en historisk situation, hvor hele verden lukkede ned, begynder udenrigsministeren.

- Det har gjort, at vi måtte suspendere det normale system. Nu har vi så arbejdet på at finde en model, hvor sundhedsmyndighederne har data som gør, at vi kan åbne op på forsvarlig vis, og som der er automatik i.

- Undskyld, du svarer slet ikke, Jeppe Kofod...

... det er vigtigt, at når vi arbejder på det her, at vi på betryggende vis kan sikre den gevinst, vi har fået herhjemme, så vi ikke sætter det over styr.

Ekstra Bladet spurgte også til kritikken fra især Venstre af, at statsministeriet skulle have styret, hvor danskerne kunne tage hen på ferie hen over hovedet på Udenrigsministeriet, der normalt står for den slags:

- Altså, hele indsatsen med omfattende indrejse-restriktioner er som led i den samlede strategi for at inddæmme corona-virus i Danmark, lyder det fra Jeppe Kofod.

- At styr på epidemien, at få tallene ned, og det er fantastisk, at det er lykkedes i Danmark, så vi nu gradvist kan åbne op igen. Og nu får vi også lavet nogle rejsetips til danskerne, for man skal stadig vise aktpågivenhed.

- Der er mange lande, der har taget de skridt for tre-fire uger siden?

- Altså, billedet i Europa er, at andre lande er præcis ligesom Danmark, nogle lande har mere restriktive rejsevejlednninger og indrejse-restiktioner, og andre har mindre.

- Nævn fem...?

- Vi skal ikke lave en eller anden quiz her, vel. Det synes jeg ikke.