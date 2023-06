Pædagoger tryner regeringens skærm-opgør

Blot et halvt år skulle der gå, fra regeringen lovede mere frihed og selvbestemmelse i børnehaver og vuggestuer, til den pludselig blæser til et landsdækkende 'opgør med skærme' i børnehøjde.

'Det er bedre, at børn leger med togbane', som undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) siger.

Men faste regler for børns skærmbrug flugter dårligt med regeringsgrundlagets løfter om at lave 'den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie'.

Det mener pædagogernes fagforbund, Bupl.

Under bussen

- Det rimer ikke godt. Man er kommet til at starte en debat med at hælde en hel profession under bussen, siger formand, Elisa Rimpler.

- Vi skal lære børn at begå sig i trafikken, vi skal lære børnene at omgås hinanden, og vi skal lære dem, hvad der er god brug af skærme. Det gør vi os faktisk umage med, og det underkender man med det her forslag. Det svarer lidt til at sige til læger, at de ikke må bruge bestemte instrumenter, siger hun.

Moderaterne mener, at landsdækkende skærm-regler stemmer fint overens med partiets ønske om, at 'de nære velfærdsinstitutioner får frihed til at løse opgaverne på egne præmisser'.

Det siger børneordfører, Rasmus Lund-Nielsen:

- På overfladen fremstår det som et paradoks. Men hvis vi kigger på den lovgivning, der allerede er, så er der en regulering, som tilskynder til skærmbrug. Det er den, vi vil ændre. Så vi får mere bevægelse og socialt samværd.

Ikke afklaret i regeringen

- Pædagogerne har selv bedt om, at de får lov til at passe deres egen butik. Hvorfor ikke lade dem gøre det?

- Det er jo super spændende, hvad denne her frisættelse skal indebære. Det er vi jo ikke helt afklaret med i regeringen, og jeg har indtryk af, at vi har tre forskellige holdninger til det, siger han.

- For mig at se er det frisættelse inden for sunde rammer. Det skal ikke indebære, at man for eksempel eksponerer børnene for røg. Så hvis der er noget, vi ved er skadeligt, så kan vi godt hjælpe pædagogerne med at sige, at det skal vi have mindre af, lyder det fra Moderaternes børneordfører.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, mener heller ikke, at regeringen er i gang med at gøre det modsatte af at frisættelse af landets institutioner:

- Vi ændrer signalet til pædagogerne om, at man i stedet for digital dannelse skal have et forsigtighedsprincip, fordi skærm-forbruget er stigende. Vi skal sikre, at der er mere plads til det faglige skøn og have mindre papirarbejde, men det betyder ikke, at vi som politikere skal stoppe med at have holdninger, hvordan vi indretter vores samfund.