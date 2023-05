Pakistans højesteret beordrer løsladelse af Imran Khan

Pakistans højesteret har beordret, at den tidligere premierminister Imran Khan, der tirsdag blev anholdt, skal løslades.

Det oplyser den nationale tv-station Geo TV torsdag.

Imran Khan blev anholdt for to dage siden af kampklædte styrker. Det skete, da han i Islamabad dukkede op til en korruptionssag, hvor han er anklaget.

Men anholdelsen var ulovlig, siger højesteret torsdag.

Det lyder dog samtidig, at Khan skal acceptere den beslutning, som retten i hovedstaden Islamabad finder frem til.

Et Pakistan i oprør

I højesteret torsdag har Khan udtalt sig om tirsdagens anholdelse. Han kalder det en kidnapning og hævder at være blevet slået med stave.

Hans anholdelse førte til store protester i flere pakistanske byer. Politiet svarede igen med at bruge vandkanoner og tåregas.

Khan siger torsdag, at han ikke kender noget til den uro, der har været i landet de seneste dage som følge af hans anholdelse.

Han bliver af højesteret opfordret til at tage afstand til demonstrationerne.

70-årige Khan har været centrum for spændinger i Pakistans politiske miljø, siden han i april 2022 blev tvunget til at gå af efter en tabt tillidsafstemning.

Nægter sig skyldig

Onsdag blev Khan varetægtsfængslet i otte dage.

En domstol sigtede ham samtidig for at have stjålet dyre gaver, han skal have modtaget i embeds medfør i løbet af sine fire år ved magten fra 2018 til 2022. Khan skal have solgt gaverne videre.

Khan har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Pakistans politi oplyste onsdag, at der var blevet anholdt næsten 1000 demonstranter alene i provinsen Punjab.

Punjab ligger i det centraløstlige Pakistan. Provinsen omfatter blandt andet Pakistans næststørste by, Lahore, der også er Imran Khans hjemby.

Pakistans indenrigsminister, Rana Sanaullah, sagde tirsdag eftermiddag, at der er blevet givet ordrer til politiet om at håndtere Khans tilhængere med fast hånd, hvis de bryder loven eller skaber utryghed.